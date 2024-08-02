Запеканка из кабачка, с сыром и луком: рецепт бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеканка из кабачка, с сыром и луком: рецепт бюджетного блюда

Из кабачков можно очень быстро приготовить вкусные оладьи, блины, пироги, запеканки, а также чипсы. Еще их кабачков получится пикантная икра, соусы и закуски в виде консервации.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной запеканки из кабачков, с твердым сыром и чесноком.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Кабачки – 1 кг
  • Лук – 1 шт. 
  • Чеснок – 3 зуб. 
  • Сыр твердый – 200 г
  • Сметана – 150 г
  • Яйца – 3 шт. 
  • Мука – 150 г 
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Кабачки натрите на терку. Посолите и оставьте на 15 минут, чтобы стекла жидкость. Нарежьте мелко лук.

2. Тесто: яйца смешайте со сметаной, добавьте соль, перец и муку, перемешайте.

Приготовление основы для запеканки

3. С кабачков слейте жидкость, добавьте тесто, перемешайте. Добавьте половину сыра, перемешайте. 

4. Выложите тесто в форму, смазанную маслом, посыпьте оставшимся сыром и запекайте при 180 С примерно 40 минут.

Тесто для блюда

Можно добавить еще мясо, зелень!

Готовая запеканка

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