Запеканка из кабачка, с сыром и луком: рецепт бюджетного блюда
Из кабачков можно очень быстро приготовить вкусные оладьи, блины, пироги, запеканки, а также чипсы. Еще их кабачков получится пикантная икра, соусы и закуски в виде консервации.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной запеканки из кабачков, с твердым сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 кг
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Сыр твердый – 200 г
- Сметана – 150 г
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 150 г
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на терку. Посолите и оставьте на 15 минут, чтобы стекла жидкость. Нарежьте мелко лук.
2. Тесто: яйца смешайте со сметаной, добавьте соль, перец и муку, перемешайте.
3. С кабачков слейте жидкость, добавьте тесто, перемешайте. Добавьте половину сыра, перемешайте.
4. Выложите тесто в форму, смазанную маслом, посыпьте оставшимся сыром и запекайте при 180 С примерно 40 минут.
Можно добавить еще мясо, зелень!
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