Из кабачков можно очень быстро приготовить вкусные оладьи, блины, пироги, запеканки, а также чипсы. Еще их кабачков получится пикантная икра, соусы и закуски в виде консервации.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной запеканки из кабачков, с твердым сыром и чесноком.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Сыр твердый – 200 г

Сметана – 150 г

Яйца – 3 шт.

Мука – 150 г

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на терку. Посолите и оставьте на 15 минут, чтобы стекла жидкость. Нарежьте мелко лук.

2. Тесто: яйца смешайте со сметаной, добавьте соль, перец и муку, перемешайте.

3. С кабачков слейте жидкость, добавьте тесто, перемешайте. Добавьте половину сыра, перемешайте.

4. Выложите тесто в форму, смазанную маслом, посыпьте оставшимся сыром и запекайте при 180 С примерно 40 минут.

Можно добавить еще мясо, зелень!

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