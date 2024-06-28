Кабачки – очень полезные, вкусные и бюджетные овощи, которые можно использовать для приготовления вкусных оладий, блинов, запеканок, рагу. А еще их кабачков можно сделать деруны и икру.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из кабачков, с твердым сыром и помидорами.

Ингредиенты:

кабачок 1 шт.

помидор 2 шт.

красный перец 1 шт.

зеленый лучок

специи

твердый сыр 200 г

Способ приготовления:

1. Для заправки: смешайте яйцо 1 шт, молоко 1 ст.л, сметана 2 ст.л.

2. Кабачок помойте и нарежьте тонкими колечками. Помидоры и перец также нарежьте кружочками.

3. Выложите в форму поочередно кабачок, помидор, кабачок, перец, посолите, поперчите, посыпьте зеленью и полейте заправкой.

4. Сверху щедро посыпаем натертым твердым сыром и выпекайте при температуре 180 градусов 20-30 минут.

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