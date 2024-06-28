Запеканка из кабачка, с сыром и помидором: готовится всего 20 минут в духовке
Кабачки – очень полезные, вкусные и бюджетные овощи, которые можно использовать для приготовления вкусных оладий, блинов, запеканок, рагу. А еще их кабачков можно сделать деруны и икру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из кабачков, с твердым сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- кабачок 1 шт.
- помидор 2 шт.
- красный перец 1 шт.
- зеленый лучок
- специи
- твердый сыр 200 г
Способ приготовления:
1. Для заправки: смешайте яйцо 1 шт, молоко 1 ст.л, сметана 2 ст.л.
2. Кабачок помойте и нарежьте тонкими колечками. Помидоры и перец также нарежьте кружочками.
3. Выложите в форму поочередно кабачок, помидор, кабачок, перец, посолите, поперчите, посыпьте зеленью и полейте заправкой.
4. Сверху щедро посыпаем натертым твердым сыром и выпекайте при температуре 180 градусов 20-30 минут.
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