Запеканка из кабачка, с сыром и помидором: готовится всего 20 минут в духовке

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Запеканка из кабачка, с сыром и помидором: готовится всего 20 минут в духовке

Кабачки – очень полезные, вкусные и бюджетные овощи, которые можно использовать для приготовления вкусных оладий, блинов, запеканок, рагу. А еще их кабачков можно сделать деруны и икру. 

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной запеканки из кабачков, с твердым сыром и помидорами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • кабачок 1 шт.
  • помидор 2 шт.
  • красный перец 1 шт.
  • зеленый лучок
  • специи
  • твердый сыр 200 г

Способ приготовления: 

1. Для заправки: смешайте яйцо 1 шт, молоко 1 ст.л, сметана 2 ст.л.

2. Кабачок помойте и нарежьте тонкими колечками. Помидоры и перец также нарежьте кружочками.

Овощи для блюда

3. Выложите в форму поочередно кабачок, помидор, кабачок, перец, посолите, поперчите, посыпьте зеленью и полейте заправкой.

Заливка для блюда

4. Сверху щедро посыпаем натертым твердым сыром и выпекайте при температуре 180 градусов 20-30 минут. 

Готовая запеканка

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