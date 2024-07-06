Запеканка из кабачков: теперь вы точно полюбите этот овощ
Запеканка из кабачков – это вкусное и питательное блюдо, которое заставит вас наконец-то полюбить этот овощ. Она готовится из доступных ингредиентов и имеет интересный вкус.
Как правильно приготовить запеканку из кабачков в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Она также показала, что еще нужно добавить в блюдо, чтобы оно получилось питательным.
Ингредиенты для запеканки
- Кабачок – 1 шт
- Картофель – 2-3 шт
- Сыр – 300 гр
- Куриное филе – 400 гр
- Сухой базилик
- Соль
- Перец
- Масло для смазки
Ингредиенты для соуса
- Молоко – 500 мл
- Мука – 50 гр
- Сливочное масло – 50 гр
- Мускатный орех
- Яйцо – 1 шт
- Соль
- Перец
- Сыр для присыпки
1. Кабачок, филе и картофель нарезаем на продолговатые тонкие кусочки. Картофель провариваем в кипящей подсоленной воде 7-10 мин.
2. В форму, смазанную сливочным маслом, выкладываем: кабачок – картофель – филе – творог.
3. Сверху щедро смазываем маслом, добавляем соль и перец по вкусу.
4. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45-55 мин.
5. Для соуса нагреваем сливочное масло и всыпаем просеянную муку. Постоянно помешивая, вливаем молоко и добавляем яйцо, варим до загущения. При желании добавляем мускатный орех, тимьян и соль и перец по вкусу.
6. Достаем запеканку из духовки, заливаем соусом, выкладываем сверху 2-3 кусочка сыра, посыпаем пармезаном и отправляем выпекаться еще на 35-45 мин.
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