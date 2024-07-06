Запеканка из кабачков – это вкусное и питательное блюдо, которое заставит вас наконец-то полюбить этот овощ. Она готовится из доступных ингредиентов и имеет интересный вкус.

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Как правильно приготовить запеканку из кабачков в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Она также показала, что еще нужно добавить в блюдо, чтобы оно получилось питательным.

Ингредиенты для запеканки

Кабачок – 1 шт

Картофель – 2-3 шт

Сыр – 300 гр

Куриное филе – 400 гр

Сухой базилик

Соль

Перец

Масло для смазки

Ингредиенты для соуса

Молоко – 500 мл

Мука – 50 гр

Сливочное масло – 50 гр

Мускатный орех

Яйцо – 1 шт

Соль

Перец

Сыр для присыпки

1. Кабачок, филе и картофель нарезаем на продолговатые тонкие кусочки. Картофель провариваем в кипящей подсоленной воде 7-10 мин.

2. В форму, смазанную сливочным маслом, выкладываем: кабачок – картофель – филе – творог.

3. Сверху щедро смазываем маслом, добавляем соль и перец по вкусу.

4. Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45-55 мин.

5. Для соуса нагреваем сливочное масло и всыпаем просеянную муку. Постоянно помешивая, вливаем молоко и добавляем яйцо, варим до загущения. При желании добавляем мускатный орех, тимьян и соль и перец по вкусу.

6. Достаем запеканку из духовки, заливаем соусом, выкладываем сверху 2-3 кусочка сыра, посыпаем пармезаном и отправляем выпекаться еще на 35-45 мин.

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