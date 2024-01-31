Когда речь заходит за макароны с сыром, поневоле начинает выделяться слюна, ведь мозг дает сигнал, что сейчас в рот попадет невероятно вкусное блюдо и доставит настоящее гастрономическое удовольствие.

Самое интересное, что существует огромное количество вариантов подачи макарон с сыром. Но, пожалуй, самая вкусная и популярная из них запеканка. Дело в том, что в ее состав обязательно кроме сыра и макарон входит еще и соус, добавляя блюду незабываемого аромата. Рецептом запеканки с сыром и соусом бешамель поделилась в Instagram фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona.

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Ингредиенты для запеканки

Короткие макароны – 250 гр

Сыр Чеддер – 250 гр

Панировочные сухари – 4 ст.л.

Холодное сливочное масло – 20 гр

Сливочное масло для смазки формы

Ингредиенты для соуса бешамель

Сливочное масло – 50 гр

Мука – 50 гр

Молоко – 500 мл

Мускатный орех – щепотка

Душистый перец – щепотка

Соль – по вкусу

Способ приготовления

1. Макароны отваривать в соленой воде в течение половины времени от указанного на упаковке.

2. Слить жидкость из макарон и промыть под холодной водой.

3. В небольшом сотейнике на среднем огне растопить сливочное масло, добавить муку и специи, обжаривать, время от времени помешивая, до золотистости муки.

4. Добавить молоко и соль по вкусу, хорошо вымешать с мукой и довести все до кипения. Убавить огонь до минимума и варить до загущения соуса.

5. Макароны поместить в глубокую миску, добавить соус и 2/3 тертого сыра. Тщательно перемешать.

6. Форму для запекания смазать сливочным маслом и присыпать 1 ст.л. панировочных сухарей.

7. Макароны выложить в форму, разровнять и посыпать оставшимся сыром. Сверху равномерно посыпать панировочными сухарями. Разложить по поверхности кусочки холодного масла.

8. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут.

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