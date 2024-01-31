Запеканка из макарон и сыра с соусом бешамель: гастрономическое удовольствие с привкусом Франции
Когда речь заходит за макароны с сыром, поневоле начинает выделяться слюна, ведь мозг дает сигнал, что сейчас в рот попадет невероятно вкусное блюдо и доставит настоящее гастрономическое удовольствие.
Самое интересное, что существует огромное количество вариантов подачи макарон с сыром. Но, пожалуй, самая вкусная и популярная из них запеканка. Дело в том, что в ее состав обязательно кроме сыра и макарон входит еще и соус, добавляя блюду незабываемого аромата. Рецептом запеканки с сыром и соусом бешамель поделилась в Instagram фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona.
Ингредиенты для запеканки
- Короткие макароны – 250 гр
- Сыр Чеддер – 250 гр
- Панировочные сухари – 4 ст.л.
- Холодное сливочное масло – 20 гр
- Сливочное масло для смазки формы
Ингредиенты для соуса бешамель
- Сливочное масло – 50 гр
- Мука – 50 гр
- Молоко – 500 мл
- Мускатный орех – щепотка
- Душистый перец – щепотка
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
1. Макароны отваривать в соленой воде в течение половины времени от указанного на упаковке.
2. Слить жидкость из макарон и промыть под холодной водой.
3. В небольшом сотейнике на среднем огне растопить сливочное масло, добавить муку и специи, обжаривать, время от времени помешивая, до золотистости муки.
4. Добавить молоко и соль по вкусу, хорошо вымешать с мукой и довести все до кипения. Убавить огонь до минимума и варить до загущения соуса.
5. Макароны поместить в глубокую миску, добавить соус и 2/3 тертого сыра. Тщательно перемешать.
6. Форму для запекания смазать сливочным маслом и присыпать 1 ст.л. панировочных сухарей.
7. Макароны выложить в форму, разровнять и посыпать оставшимся сыром. Сверху равномерно посыпать панировочными сухарями. Разложить по поверхности кусочки холодного масла.
8. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут.
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