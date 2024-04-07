Запеканка из печени: отличная альтернатива паштету

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Запеканка из печени: отличная альтернатива паштету

Печень – это полезный продукт, а значит, просто обязан быть в рационе каждого человека. Именно поэтому существует достаточно много вариантов ее приготовления, например паштет, или торт.

Но сегодня фудблогер Ольга Рябенко представила совсем другой вариант приготовления печени. В Instagram она рассказала, как сделать запеканку, которая получится не только полезной, но и вкусной.

Запеканка из печени: отличная альтернатива паштету

Ингредиенты

  • Куриная печень – 1 кг
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  • Яйца вареные – 3-5 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Сыр твердый – 150 гр
  • Зеленый лук

Ингредиенты для заливки

  • Яйца – 3 шт
  • Молоко – 100 мл
  • Соль
  • Перец
  • Сушеный чеснок

Способ приготовления

1.Нарезать печень, лук и натереть морковь.

2. На разогретой сковороде обжарить лук и морковь в течение 2 мин.

3. Выложить печень в овощи и жарить еще 2-3 мин.

Запеканка из печени: отличная альтернатива паштету

4. Натереть сыр.

5. Нарезать зеленый лук или другую зелень по вашему вкусу.

Запеканка из печени: отличная альтернатива паштету

6. Смешать яйца и молоко для заливки.

7. Объединить все ингредиенты для запекания. Добавить специи и осторожно перемешать. Выложить в форму для запекания.

Запеканка из печени: отличная альтернатива паштету

8. Сверху посыпать тертым сыром.

9. Выпекайте в течение 35 мин при температуре 180°.

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