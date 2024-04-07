Запеканка из печени: отличная альтернатива паштету
Печень – это полезный продукт, а значит, просто обязан быть в рационе каждого человека. Именно поэтому существует достаточно много вариантов ее приготовления, например паштет, или торт.
Но сегодня фудблогер Ольга Рябенко представила совсем другой вариант приготовления печени. В Instagram она рассказала, как сделать запеканку, которая получится не только полезной, но и вкусной.
Ингредиенты
- Куриная печень – 1 кг
- Яйца вареные – 3-5 шт
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Сыр твердый – 150 гр
- Зеленый лук
Ингредиенты для заливки
- Яйца – 3 шт
- Молоко – 100 мл
- Соль
- Перец
- Сушеный чеснок
Способ приготовления
1.Нарезать печень, лук и натереть морковь.
2. На разогретой сковороде обжарить лук и морковь в течение 2 мин.
3. Выложить печень в овощи и жарить еще 2-3 мин.
4. Натереть сыр.
5. Нарезать зеленый лук или другую зелень по вашему вкусу.
6. Смешать яйца и молоко для заливки.
7. Объединить все ингредиенты для запекания. Добавить специи и осторожно перемешать. Выложить в форму для запекания.
8. Сверху посыпать тертым сыром.
9. Выпекайте в течение 35 мин при температуре 180°.
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