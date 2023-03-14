Запеканка "ленивый голубец": как вкусно приготовить сытное блюдо
Домашние голубцы – отличное блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Они сытные, простые в приготовлении. Их можно готовить не только в классическом варианте, а еще ленивые, без капусты, риса и мяса.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из капусты, с рисом и фаршем, которая по вкусу будет напоминать классические голубцы.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг
- фарш мясной – 500-700 г
- рис – 1 стакан
- морковь – 1 шт.
- зеленый лук – 1 пучок
- чеснок – 2 зуб.
- болгарский перец – 1 шт (по желанию)
- сметана – 3 ст. л.
- томатная паста – 70 г
- масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Рис отварите до полуготовности в подсоленной воде.
2. Капусту нашинкуйте, посолите, хорошо перетрите руками.
3. Морковь натрите на большой терке, лук кубиком. На разогретом масле пожарьте зеленый лук около 1 минуты, добавьте пропущенный через пресс чеснок, затем морковь. Обжарьте несколько минут. По желанию можно протушить здесь же и капусту минут 10-15, если любите, чтобы она была более мягкой. Смешайте все овощи, добавьте болгарский перец.
4. Смешайте рис с фаршем, посолите, поперчите.
5. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите половину капусты, сверху весь фарш с рисом, затем оставшуюся капусту.
6. Заправка: смешайте сметану, томатную пасту и 800 мл воды. Залейте запеканку заправкой, накройте фольгой и выпекайте в разогретой духовке 1 час 30 минут при 190 С.
Готовое блюдо можно есть в горячем и холодном виде.
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