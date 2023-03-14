Домашние голубцы – отличное блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Они сытные, простые в приготовлении. Их можно готовить не только в классическом варианте, а еще ленивые, без капусты, риса и мяса.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из капусты, с рисом и фаршем, которая по вкусу будет напоминать классические голубцы.

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Ингредиенты:

капуста – 1 кг

фарш мясной – 500-700 г

рис – 1 стакан

морковь – 1 шт.

зеленый лук – 1 пучок

чеснок – 2 зуб.

болгарский перец – 1 шт (по желанию)

сметана – 3 ст. л.

томатная паста – 70 г

масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Рис отварите до полуготовности в подсоленной воде.

2. Капусту нашинкуйте, посолите, хорошо перетрите руками.

3. Морковь натрите на большой терке, лук кубиком. На разогретом масле пожарьте зеленый лук около 1 минуты, добавьте пропущенный через пресс чеснок, затем морковь. Обжарьте несколько минут. По желанию можно протушить здесь же и капусту минут 10-15, если любите, чтобы она была более мягкой. Смешайте все овощи, добавьте болгарский перец.

4. Смешайте рис с фаршем, посолите, поперчите.

5. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите половину капусты, сверху весь фарш с рисом, затем оставшуюся капусту.

6. Заправка: смешайте сметану, томатную пасту и 800 мл воды. Залейте запеканку заправкой, накройте фольгой и выпекайте в разогретой духовке 1 час 30 минут при 190 С.

Готовое блюдо можно есть в горячем и холодном виде.

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