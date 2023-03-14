Запеканка "ленивый голубец": как вкусно приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Домашние голубцы – отличное блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Они сытные, простые в приготовлении. Их можно готовить не только в классическом варианте, а еще ленивые, без капусты, риса и мяса. 

Домашние голубцы

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной запеканки из капусты, с рисом и фаршем, которая по вкусу будет напоминать классические голубцы. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • капуста – 1 кг
  • фарш мясной – 500-700 г
  • рис – 1 стакан
  • морковь – 1 шт. 
  • зеленый лук – 1 пучок
  • чеснок – 2 зуб. 
  • болгарский перец – 1 шт (по желанию)
  • сметана – 3 ст. л.
  • томатная паста – 70 г
  • масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Рис отварите до полуготовности в подсоленной воде.

Вареный рис

2. Капусту нашинкуйте, посолите, хорошо перетрите руками.

3. Морковь натрите на большой терке, лук кубиком. На разогретом масле пожарьте зеленый лук около 1 минуты, добавьте пропущенный через пресс чеснок, затем морковь. Обжарьте несколько минут. По желанию можно протушить здесь же и капусту минут 10-15, если любите, чтобы она была более мягкой. Смешайте все овощи, добавьте болгарский перец.

Зеленый лук и морковь

4. Смешайте рис с фаршем, посолите, поперчите.

Приготовление начинки

5. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите половину капусты, сверху весь фарш с рисом, затем оставшуюся капусту.

Фарш с рисом

6. Заправка: смешайте сметану, томатную пасту и 800 мл воды. Залейте  запеканку заправкой, накройте фольгой и выпекайте в разогретой духовке 1 час 30 минут при 190 С. 

Приготовление блюда

Готовое блюдо можно есть в горячем и холодном виде. 

Готовое блюдо

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