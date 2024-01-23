Запеканка получится нежной и пышной: какой простой ингредиент добавить
Идеальная творожная запеканка должна получиться рыхлой и нежной. Десерт отлично подходит для семейного чаепития, а также его очень любят дети. А для того, чтобы вкус и внешний вид блюда вас порадовали – добавьте в тесто один простой ингредиент.
Идея приготовления сырной запеканки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Обязательно добавьте в творожную массу кукурузный крахмал.
Ингредиенты:
- 540 г кисломолочного творога 5%
- 2 яйца
- 150 г сметаны
- 50 г сахара (можно добавлять больше, если любите сладкие запеканки)
- 10 г ванильного сахара
- щепотка соли
- 30 г кукурузного крахмала (2 ст.л. с горкой)
- вишня по желанию
Способ приготовления:
1. В сыр добавить яйца, сахар, ванильный сахар, сметану и всыпать крахмал. Важно – все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
2. С помощью блендера всё хорошо сбить до однородной консистенции.
3. Готовую творожную массу перелить в форму застеленную пергаментом.
4. Выровнять и сверху выложить вишни (это делать не обязательно, но получается достаточно вкусно).
5. Выпекаем при температуре 180 градусов 30-40 минут до золотистой корочки. В духовке запеканка поднимется, но после осядет и станет плотнее. Также запеканка получается в меру сладкая, поэтому сахара можно добавить больше по своему вкусу или же затем дополнять медом, джемами или сгущенкой.
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