Идеальная творожная запеканка должна получиться рыхлой и нежной. Десерт отлично подходит для семейного чаепития, а также его очень любят дети. А для того, чтобы вкус и внешний вид блюда вас порадовали – добавьте в тесто один простой ингредиент.

Идея приготовления сырной запеканки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Обязательно добавьте в творожную массу кукурузный крахмал.

Ингредиенты:

540 г кисломолочного творога 5%

2 яйца

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150 г сметаны

50 г сахара (можно добавлять больше, если любите сладкие запеканки)

10 г ванильного сахара

щепотка соли

30 г кукурузного крахмала (2 ст.л. с горкой)

вишня по желанию

Способ приготовления:

1. В сыр добавить яйца, сахар, ванильный сахар, сметану и всыпать крахмал. Важно – все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

2. С помощью блендера всё хорошо сбить до однородной консистенции.

3. Готовую творожную массу перелить в форму застеленную пергаментом.

4. Выровнять и сверху выложить вишни (это делать не обязательно, но получается достаточно вкусно).

5. Выпекаем при температуре 180 градусов 30-40 минут до золотистой корочки. В духовке запеканка поднимется, но после осядет и станет плотнее. Также запеканка получается в меру сладкая, поэтому сахара можно добавить больше по своему вкусу или же затем дополнять медом, джемами или сгущенкой.

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