Запеканка получится нежной и пышной: какой простой ингредиент добавить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
366
Запеканка получится нежной и пышной: какой простой ингредиент добавить

Идеальная творожная запеканка должна получиться рыхлой и нежной. Десерт отлично подходит для семейного чаепития, а также его очень любят дети. А для того, чтобы вкус и внешний вид блюда вас порадовали – добавьте в тесто один простой ингредиент.

Идея приготовления сырной запеканки опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Обязательно добавьте в творожную массу кукурузный крахмал.

Запеканка получится нежной и пышной: какой простой ингредиент добавить

Ингредиенты:

  • 540 г кисломолочного творога 5%
  • 2 яйца
Видео дня
  • 150 г сметаны
  • 50 г сахара (можно добавлять больше, если любите сладкие запеканки)
  • 10 г ванильного сахара
  • щепотка соли
  • 30 г кукурузного крахмала (2 ст.л. с горкой)
  • вишня по желанию

Способ приготовления:

Запеканка получится нежной и пышной: какой простой ингредиент добавить

1. В сыр добавить яйца, сахар, ванильный сахар, сметану и всыпать крахмал. Важно – все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Запеканка получится нежной и пышной: какой простой ингредиент добавить

2. С помощью блендера всё хорошо сбить до однородной консистенции.

Запеканка получится нежной и пышной: какой простой ингредиент добавить

3. Готовую творожную массу перелить в форму застеленную пергаментом.

Запеканка получится нежной и пышной: какой простой ингредиент добавить

4. Выровнять и сверху выложить вишни (это делать не обязательно, но получается достаточно вкусно).

5. Выпекаем при температуре 180 градусов 30-40 минут до золотистой корочки. В духовке запеканка поднимется, но после осядет и станет плотнее. Также запеканка получается в меру сладкая, поэтому сахара можно добавить больше по своему вкусу или же затем дополнять медом, джемами или сгущенкой.

Запеканка получится нежной и пышной: какой простой ингредиент добавить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты