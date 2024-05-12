Запеканка с капустой и пармезаном: легкая в приготовлении и очень вкусная

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Запеканка с капустой и пармезаном: легкая в приготовлении и очень вкусная

Пока бурлит сезон молодой капусты, следует использовать ее в большом количестве. Для этого существует очень много разнообразных рецептов, одной из основных составляющих которой является молодая капуста.

Так, например, можно приготовить творожную запеканку с капустой и пармезаном, которая точно не оставит никого безразличным. Ее рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником kathycoooks.

Запеканка с капустой и пармезаном: легкая в приготовлении и очень вкусная

Ингредиенты

  • Яйца – 2 шт
  • Творог – 350 гр
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  • Пармезан – 50 гр
  • Мука – 3 ст.л.
  • Соль
  • Сушеный чеснок
  • Капуста молодая – 300 гр
  • Сливочное масло – 30 гр

Способ приготовления

1. Творог взбиваем блендером. Добавляем яйца, пармезаны и специи.

2. Капусту мелко порезать. Добавить в творожную массу.

Запеканка с капустой и пармезаном: легкая в приготовлении и очень вкусная

3. Всыпать муку и хорошо перемешать.

4. Форму для запекания смазать сливочным маслом.

Запеканка с капустой и пармезаном: легкая в приготовлении и очень вкусная

5. Выложить суши в форму и хорошо разровнять. Сверху добавить кусочки сливочного масла. Присыпать кунжутом.

6. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут.

Запеканка с капустой и пармезаном: легкая в приготовлении и очень вкусная

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