Запеканка с капустой и пармезаном: легкая в приготовлении и очень вкусная
Пока бурлит сезон молодой капусты, следует использовать ее в большом количестве. Для этого существует очень много разнообразных рецептов, одной из основных составляющих которой является молодая капуста.
Так, например, можно приготовить творожную запеканку с капустой и пармезаном, которая точно не оставит никого безразличным. Ее рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником kathycoooks.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт
- Творог – 350 гр
- Пармезан – 50 гр
- Мука – 3 ст.л.
- Соль
- Сушеный чеснок
- Капуста молодая – 300 гр
- Сливочное масло – 30 гр
Способ приготовления
1. Творог взбиваем блендером. Добавляем яйца, пармезаны и специи.
2. Капусту мелко порезать. Добавить в творожную массу.
3. Всыпать муку и хорошо перемешать.
4. Форму для запекания смазать сливочным маслом.
5. Выложить суши в форму и хорошо разровнять. Сверху добавить кусочки сливочного масла. Присыпать кунжутом.
6. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут.
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