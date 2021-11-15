Запрещенных продуктов нет: Светлана Фус развеяла популярный миф о питании

Хоть раз, но каждый "сталкивался" с диетами, кто-то по состоянию здоровья, кто-то – чтобы избавиться от лишнего веса. У специалистов на счет диет есть свой взгляд.

Диетолог Светлана Фус объяснила на своей странице в Instagram, чем опасны диеты и почему некоторые из них – совершенно бесполезны.

Эксперт отметила, что питание должно приносить здоровье, комфорт и быть осознанным, а любая диета далека от принципов правильного питания.

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"Диета – это временное явление, на день, неделю, месяц. Правильное питание – на всю жизнь. Оно предусматривает изменение рациона навсегда", – объяснила Фус.

Специалист добавила, что существует целый ряд бесполезных диет:

1. Низкокалорийные диеты: кефирно-яблочная диета, "капустный суп для похудения", грейпфрутовая диета.

2. Низкоуглеводные диеты: кремлевская диета, диета Аткинса.

3. Очищающие диеты: лимонадная диета, диета на виноградном уксусе.

При этом Фус добавила, что самое правильное – придерживаться правильного питания.

"Правильное питание – это полноценный рацион, который должен обеспечить организм всеми необходимыми элементами в нужном количестве – белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами", – рассказала Фус.

Диетолог добавила, что нет запрещенных продуктов, это миф.

"Есть только здоровая логика и личный выбор. Вам не нужно терять сознание от полезных жиров и готовить на сухой сковороде без масла. Не надо выбрасывать яичные желтки, красные яблоки и отдавать ужин врагу", – объяснила эксперт.

Фус советует есть настоящую еду, грамотно сбалансированную, которая поможет похудеть.

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