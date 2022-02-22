Засоленная красная рыба, которую можно есть уже через сутки: простой рецепт
Домашнюю засоленную красную рыбу можно есть как самостоятельную закуску или делать с ней бутерброды – вариант изысканного блюда для праздничного стола. Но традиционно, чтобы продукт получился действительно вкусным и хорошо засоленным, нужно ждать несколько дней. И это не всегда очень удобно. Поэтому следует воспользоваться более универсальным вариантом.
Идея приготовления засоленной рыбы опубликована на странице pp_vkusno в Instagram. Есть ее можно уже через сутки.
Ингредиенты:
филе красной рыбы – 1 кг
соль – 2 ст.л
цукор – 1 ч.л.
сушеный укроп – 2 ст.л
сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Смешать соль, сахар, укроп и сок лимона.
2. Натереть рыбу этой смесью.
3. Поместить в холодильник на сутки.
4. Рыба выходит малосоленая. Если оставить на 2 дня – вкус будет более ощутимым.
5. Под действием соли из рыбы выйдет лишняя влага и продукт получится очень вкусным и нежным.
6. Лучше всего хранить в чистом стеклянном контейнере в холодильнике.
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