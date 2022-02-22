Засоленная красная рыба, которую можно есть уже через сутки: простой рецепт

Домашнюю засоленную красную рыбу можно есть как самостоятельную закуску или делать с ней бутерброды – вариант изысканного блюда для праздничного стола. Но традиционно, чтобы продукт получился действительно вкусным и хорошо засоленным, нужно ждать несколько дней. И это не всегда очень удобно. Поэтому следует воспользоваться более универсальным вариантом.

Идея приготовления засоленной рыбы опубликована на странице pp_vkusno в Instagram. Есть ее можно уже через сутки.

Ингредиенты:

филе красной рыбы – 1 кг

соль – 2 ст.л

цукор – 1 ч.л.

сушеный укроп – 2 ст.л

сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Смешать соль, сахар, укроп и сок лимона.

2. Натереть рыбу этой смесью.

3. Поместить в холодильник на сутки.

4. Рыба выходит малосоленая. Если оставить на 2 дня – вкус будет более ощутимым.

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5. Под действием соли из рыбы выйдет лишняя влага и продукт получится очень вкусным и нежным.

6. Лучше всего хранить в чистом стеклянном контейнере в холодильнике.

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