Засоленная красная рыба с сахаром: самый быстрый и дешевый вариант приготовления
Слабосоленую красную рыбу на бутерброды лучше готовить в домашних условиях. Это и вкуснее, и бюджетнее. Следует воспользоваться методом с сахаром. Рыба становится достаточно мягкой и сочной. И есть ее можно будет уже на следующий день.
Идея приготовления слабосоленой рыбы с сахаром опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram. В общей сложности вам понадобится всего 3 компонента.
Ингредиенты:
- рыба – 300 г
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Вынуть косточки из филе.
2. Промокнуть рыбу бумажным полотенцем.
3. Смешать соль с сахаром и посыпать рыбу с обеих сторон.
4. Натереть рыбу смесью соли с сахаром.
5. Положить в контейнер (филе вниз).
6. Отставить в холодильник на 8-12 часов.
7. После засолки слить жидкость из контейнера и протереть рыбку полотенцем.
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