Слабосоленую красную рыбу на бутерброды лучше готовить в домашних условиях. Это и вкуснее, и бюджетнее. Следует воспользоваться методом с сахаром. Рыба становится достаточно мягкой и сочной. И есть ее можно будет уже на следующий день.

Идея приготовления слабосоленой рыбы с сахаром опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram. В общей сложности вам понадобится всего 3 компонента.

Ингредиенты:

рыба – 300 г

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

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Способ приготовления:

1. Вынуть косточки из филе.

2. Промокнуть рыбу бумажным полотенцем.

3. Смешать соль с сахаром и посыпать рыбу с обеих сторон.

4. Натереть рыбу смесью соли с сахаром.

5. Положить в контейнер (филе вниз).

6. Отставить в холодильник на 8-12 часов.

7. После засолки слить жидкость из контейнера и протереть рыбку полотенцем.

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