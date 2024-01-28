Засыпанная капуста – это древнее украинское блюдо, дошедшее до наших времен и сохранившее аутентичность. Она питательна, вкусна и наполнена витаминами, которая хранит в себе квашеная капуста.

Сейчас засыпанную капусту готовят уже не так часто, как раньше. Однако это блюдо имеет собственный характер, стойкость и никогда не выйдет из моды. Рецептом засыпанной капусты в Instagram поделилась фудблогер Мирослава Пекарюк.

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Ингредиенты

Капуста квашеная – 900 гр

Пшено шлифованное – 5 ст.л.

Яйцо – 1 шт

Сметана 20% – 370 гр

Лук – 3 шт

Подбрюшина – 500 гр

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Квашеную капусту отжимаем, нарезаем, заливаем холодной водой и ставим варить почти до готовности. Если капуста слишком кислая, следует ее сначала промыть.

2. Пшено заливаем кипятком, оставляем запариваться на 15-20 минут, после чего сливаем воду.

3. Взбиваем яйцо и перетираем его с пшеном.

4. Пшено выкладываем на капусту и не перемешиваем до тех пор, пока оно не сварится. При этом вода должна накрывать пшено примерно на 1 см.

5. Лук нарезаем кубиками, поджариваем до золотистости, добавляем сметану и прогреваем.

6. Вливаем нашу зажарку в капусту и тщательно перемешиваем.

7. Нарезаем мелко лук, а подбрюшину нарезаем кусками на шкварки.

8. Жарим подбрюшину, пока сало практически не утопится, добавляем лук, солим, перчим и жарим до золотистости.

9. Засыпанную капусту накладываем в тарелку, сверху кладем шкварки на наслаждаемся невероятным, подлинным вкусом.

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