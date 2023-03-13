Заварное тесто на вареники и чебуреки: без яиц, дрожжей, масла и молока
В таких блюдах, как вареники и чебуреки, самым главным является тесто. Наиболее универсальным считается заварное. Оно не требует много ингредиентов, быстрое в приготовлении и легкое в работе – эластичное, мягкое и не разваривается.
Фудблогер Ирина Савражанде (ira.savraz) на своей странице в Instagram поделилась рецептом универсального заварного теста на вареники и чебуреки, в основе которого – картофельный бульон.
Ингредиенты:
- бульон – 1 ст.
- масло растительное – 2 ст. л.
- мука
Способ приготовления:
1. Картофель почистить, залить водой, посолить и отварить до готовности. В готовом виде процедить бульон.
Важно: бульон для приготовления следует использовать горячий.
2. К готовому бульону добавить масло и муку (мука добавлять столько, сколько впитает тесто). Замесить тесто – оно должно быть мягким и эластичным.
Важно: дополнительно добавлять соль в тесто не нужно, ведь вы солили картофельный бульон.
3. Как только замесили тесто, нужно поместить его в пакет и оставить, чтобы оно полностью остыло, или положить на ночь в холодильник.
4. На этом этапе можно готовить вареники или чебуреки.
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