В таких блюдах, как вареники и чебуреки, самым главным является тесто. Наиболее универсальным считается заварное. Оно не требует много ингредиентов, быстрое в приготовлении и легкое в работе – эластичное, мягкое и не разваривается.

Фудблогер Ирина Савражанде (ira.savraz) на своей странице в Instagram поделилась рецептом универсального заварного теста на вареники и чебуреки, в основе которого – картофельный бульон.

Ингредиенты:

бульон – 1 ст.

масло растительное – 2 ст. л.

мука

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Способ приготовления:

1. Картофель почистить, залить водой, посолить и отварить до готовности. В готовом виде процедить бульон.

Важно: бульон для приготовления следует использовать горячий.

2. К готовому бульону добавить масло и муку (мука добавлять столько, сколько впитает тесто). Замесить тесто – оно должно быть мягким и эластичным.

Важно: дополнительно добавлять соль в тесто не нужно, ведь вы солили картофельный бульон.

3. Как только замесили тесто, нужно поместить его в пакет и оставить, чтобы оно полностью остыло, или положить на ночь в холодильник.

4. На этом этапе можно готовить вареники или чебуреки.

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