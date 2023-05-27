Заварной крем на сметане очень универсальный и подходит для эклеров, трубочек, тортов, в частности "Наполеона" и медовика, а также капкейков. Он готовится без молока, имеет яркий сливочный вкус и аромат.

Фудблогер Диана Гончарук (home_lehko_i_smachno) на своей странице в Instagram поделилась рецептом заварного крема на сметане, который получается стабильный и не падает.

Ингредиенты:

сметана 10-20% – 450 г

яйца – 3 шт

сахар – 200 г

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ванильный сахар – 20 г

крахмал – 1 ст. л.

мука – 3 ст. л.

сливочное масло – 250 г

Способ приготовления:

1. Для начала в глубокую миску налить сметану, добавить яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешать венчиком до однородности и полного растворения сахара.

2. К полученной массе добавить крахмал и муку. Перемешать венчиком, чтобы не было комочков.

3. Затем поставить массу на огонь и варить на слабом огне, постоянно помешивая. Когда масса закипит – варить еще 1 минуту. Если есть комочки, то их лучше перемешать миксером.

4. После этого снять массу с огня и переложить в другую тарелку. Накрыть пленкой в контакт и оставить, чтобы крем полностью охладел.

5. Когда крем остынет, приготовить сливочное масло. Его нужно взбивать миксером в течении 2 минут.

6. Взбитое масло порционно добавить в охлажденный крем, взбивая при этом миксером. Крем выходит густой, пышный и светлый. Готово!

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