Заварной крем без молока, который не падает: для трубочек, эклеров и тортов
Заварной крем на сметане очень универсальный и подходит для эклеров, трубочек, тортов, в частности "Наполеона" и медовика, а также капкейков. Он готовится без молока, имеет яркий сливочный вкус и аромат.
Фудблогер Диана Гончарук (home_lehko_i_smachno) на своей странице в Instagram поделилась рецептом заварного крема на сметане, который получается стабильный и не падает.
Ингредиенты:
- сметана 10-20% – 450 г
- яйца – 3 шт
- сахар – 200 г
- ванильный сахар – 20 г
- крахмал – 1 ст. л.
- мука – 3 ст. л.
- сливочное масло – 250 г
Способ приготовления:
1. Для начала в глубокую миску налить сметану, добавить яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешать венчиком до однородности и полного растворения сахара.
2. К полученной массе добавить крахмал и муку. Перемешать венчиком, чтобы не было комочков.
3. Затем поставить массу на огонь и варить на слабом огне, постоянно помешивая. Когда масса закипит – варить еще 1 минуту. Если есть комочки, то их лучше перемешать миксером.
4. После этого снять массу с огня и переложить в другую тарелку. Накрыть пленкой в контакт и оставить, чтобы крем полностью охладел.
5. Когда крем остынет, приготовить сливочное масло. Его нужно взбивать миксером в течении 2 минут.
6. Взбитое масло порционно добавить в охлажденный крем, взбивая при этом миксером. Крем выходит густой, пышный и светлый. Готово!
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