Заварные блины на завтрак, которые никогда не рвутся: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Заварные блины на завтрак, которые никогда не рвутся: как приготовить

Блинчики – это одно из самых универсальных блюд на завтрак. Но очень важно приготовить именно такие изделия, которые не будут рваться, получатся нежными и тонкими. На этот случай отлично подойдет самое заварное тесто.

Идея приготовления заварных блинов, которые не рвутся опубликована на странице фудблогера Карины с ником karina_solodka в Instagram. Их можно подавать с любимым джемом, сгущенкой или сезонными фруктами.

Заварные блины на завтрак, которые никогда не рвутся: как приготовить

Ингредиенты:

  • куриное яйцо – 1 шт
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  • пшеничная мука – 5-6 ст.л.
  • молоко – 150 мл
  • растительное масло – 1-2 ч.л.
  • кипятков – 2 ст.л.
  • масло/сливочное масло – для жарки

Способ приготовления:

Заварные блины на завтрак, которые никогда не рвутся: как приготовить

1. Все ингредиенты соединить.

Заварные блины на завтрак, которые никогда не рвутся: как приготовить

2. Перемешать до однородности венчиком, чтобы не было комочков.

Заварные блины на завтрак, которые никогда не рвутся: как приготовить

3. Жарить с двух сторон на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного или сливочного масла.

4. Перед каждым блином слегка смазываю сковороду.

Заварные блины на завтрак, которые никогда не рвутся: как приготовить

5. Вкусно со сметаной и вареньем.

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