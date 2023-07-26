Заварные блины на завтрак, которые никогда не рвутся: как приготовить
Блинчики – это одно из самых универсальных блюд на завтрак. Но очень важно приготовить именно такие изделия, которые не будут рваться, получатся нежными и тонкими. На этот случай отлично подойдет самое заварное тесто.
Идея приготовления заварных блинов, которые не рвутся опубликована на странице фудблогера Карины с ником karina_solodka в Instagram. Их можно подавать с любимым джемом, сгущенкой или сезонными фруктами.
Ингредиенты:
- куриное яйцо – 1 шт
- пшеничная мука – 5-6 ст.л.
- молоко – 150 мл
- растительное масло – 1-2 ч.л.
- кипятков – 2 ст.л.
- масло/сливочное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты соединить.
2. Перемешать до однородности венчиком, чтобы не было комочков.
3. Жарить с двух сторон на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного или сливочного масла.
4. Перед каждым блином слегка смазываю сковороду.
5. Вкусно со сметаной и вареньем.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: