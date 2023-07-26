Блинчики – это одно из самых универсальных блюд на завтрак. Но очень важно приготовить именно такие изделия, которые не будут рваться, получатся нежными и тонкими. На этот случай отлично подойдет самое заварное тесто.

Идея приготовления заварных блинов, которые не рвутся опубликована на странице фудблогера Карины с ником karina_solodka в Instagram. Их можно подавать с любимым джемом, сгущенкой или сезонными фруктами.

Ингредиенты:

куриное яйцо – 1 шт

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пшеничная мука – 5-6 ст.л.

молоко – 150 мл

растительное масло – 1-2 ч.л.

кипятков – 2 ст.л.

масло/сливочное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты соединить.

2. Перемешать до однородности венчиком, чтобы не было комочков.

3. Жарить с двух сторон на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного или сливочного масла.

4. Перед каждым блином слегка смазываю сковороду.

5. Вкусно со сметаной и вареньем.

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