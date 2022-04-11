Завтрак и десерт: вкусный рулет из лаваша с творогом и ягодами за 20 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Лаваш с ягодами

Завтрак – самый главный прием пищи, который обеспечивает организм энергией на протяжении нескольких часов, поэтому есть нужно очень сытную и калорийную пищу. Например, каши, яйца, омлеты, запеканки, творог с ягодами, сырники.

Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из лаваша с творогам, который станет отличным вариантом завтрака и угощения к чаю.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • прямоугольный лаваш – 150 г

  • яйца – 1 шт.

  • творог – 200 г

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Домашний творог

  • ягоды – 100 г

  • сметана – 40 г

Ягоды для десерта

  • сахар – 35 г

  • крахмал – 10 г

  • сливочное масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Сыр перетрите с белком яйца, добавьте сметану и сахар, все хорошо перемешайте.

Начинка для лаваша

2. Лаваш сложите пополам, смажьте творожной смесью.

Ягодный штрудель

3. Ягоды смешайте с крахмалом и сахаром, перемешайте и выложите на творог.

4. Сверните края лаваша и сделайте рулет.

Лаваш со сливовой начинкой

5.Смажьте верх лаваша желтком со сливочным маслом, переложите на противень и выпекайте 20 минут при 180 С.

Готовый десерт

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