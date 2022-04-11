Завтрак – самый главный прием пищи, который обеспечивает организм энергией на протяжении нескольких часов, поэтому есть нужно очень сытную и калорийную пищу. Например, каши, яйца, омлеты, запеканки, творог с ягодами, сырники.

Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из лаваша с творогам, который станет отличным вариантом завтрака и угощения к чаю.

Ингредиенты:

прямоугольный лаваш – 150 г

яйца – 1 шт.

творог – 200 г

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ягоды – 100 г

сметана – 40 г

сахар – 35 г

крахмал – 10 г

сливочное масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Сыр перетрите с белком яйца, добавьте сметану и сахар, все хорошо перемешайте.

2. Лаваш сложите пополам, смажьте творожной смесью.

3. Ягоды смешайте с крахмалом и сахаром, перемешайте и выложите на творог.

4. Сверните края лаваша и сделайте рулет.

5.Смажьте верх лаваша желтком со сливочным маслом, переложите на противень и выпекайте 20 минут при 180 С.

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