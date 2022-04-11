Завтрак и десерт: вкусный рулет из лаваша с творогом и ягодами за 20 минут
Завтрак – самый главный прием пищи, который обеспечивает организм энергией на протяжении нескольких часов, поэтому есть нужно очень сытную и калорийную пищу. Например, каши, яйца, омлеты, запеканки, творог с ягодами, сырники.
Фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из лаваша с творогам, который станет отличным вариантом завтрака и угощения к чаю.
Ингредиенты:
прямоугольный лаваш – 150 г
яйца – 1 шт.
творог – 200 г
ягоды – 100 г
сметана – 40 г
сахар – 35 г
крахмал – 10 г
сливочное масло – 5 г
Способ приготовления:
1. Сыр перетрите с белком яйца, добавьте сметану и сахар, все хорошо перемешайте.
2. Лаваш сложите пополам, смажьте творожной смесью.
3. Ягоды смешайте с крахмалом и сахаром, перемешайте и выложите на творог.
4. Сверните края лаваша и сделайте рулет.
5.Смажьте верх лаваша желтком со сливочным маслом, переложите на противень и выпекайте 20 минут при 180 С.
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