Завтрак из слоеного теста за 20 минут: понадобится авокадо и красная рыба

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Завтрак из слоеного теста за 20 минут: понадобится авокадо и красная рыба

Если у вас есть слоеное тесто – вы можете значительно сэкономить время на приготовлении пищи. Особенно это уместно для завтрака. Нужно просто сделать начинку из любимых компонентов, выложить на тесто и запекать в течение 20 минут.

Идея приготовления быстрого и сытного завтрака из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irisha_redko) в Instagram. Очень вкусно сочетать красную рыбу и авокадо.

Завтрак из слоеного теста за 20 минут: понадобится авокадо и красная рыба

Ингредиенты:

  • слоеное дрожжевое тесто – 300 г
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  • сливочный сыр – 100 г
  • слабосоленый лосось – 100 г
  • авокадо
  • соус терияки
  • кунжут
  • рукола

Способ приготовления:

Завтрак из слоеного теста за 20 минут: понадобится авокадо и красная рыба

1. Раскатать тесто.

2. Сделать надрезы со всех сторон.

Завтрак из слоеного теста за 20 минут: понадобится авокадо и красная рыба

3. Смазать желтком сверху.

4. Запекать 10-15 минут до золотистости.

Завтрак из слоеного теста за 20 минут: понадобится авокадо и красная рыба

5. Сверху смазать сливочным сыром.

6. Выложить дольки авокадо, кусочки лосося.

Завтрак из слоеного теста за 20 минут: понадобится авокадо и красная рыба

7. Полить соусом терияки.

8. Посыпать кунжутом.

Завтрак из слоеного теста за 20 минут: понадобится авокадо и красная рыба

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