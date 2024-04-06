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Завтрак из слоеного теста за 20 минут: понадобится авокадо и красная рыба
Если у вас есть слоеное тесто – вы можете значительно сэкономить время на приготовлении пищи. Особенно это уместно для завтрака. Нужно просто сделать начинку из любимых компонентов, выложить на тесто и запекать в течение 20 минут.
Идея приготовления быстрого и сытного завтрака из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irisha_redko) в Instagram. Очень вкусно сочетать красную рыбу и авокадо.
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто – 300 г
- сливочный сыр – 100 г
- слабосоленый лосось – 100 г
- авокадо
- соус терияки
- кунжут
- рукола
Способ приготовления:
1. Раскатать тесто.
2. Сделать надрезы со всех сторон.
3. Смазать желтком сверху.
4. Запекать 10-15 минут до золотистости.
5. Сверху смазать сливочным сыром.
6. Выложить дольки авокадо, кусочки лосося.
7. Полить соусом терияки.
8. Посыпать кунжутом.
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