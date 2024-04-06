Если у вас есть слоеное тесто – вы можете значительно сэкономить время на приготовлении пищи. Особенно это уместно для завтрака. Нужно просто сделать начинку из любимых компонентов, выложить на тесто и запекать в течение 20 минут.

Идея приготовления быстрого и сытного завтрака из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Ирины Харчишиной (irisha_redko) в Instagram. Очень вкусно сочетать красную рыбу и авокадо.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 300 г

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сливочный сыр – 100 г

слабосоленый лосось – 100 г

авокадо

соус терияки

кунжут

рукола

Способ приготовления:

1. Раскатать тесто.

2. Сделать надрезы со всех сторон.

3. Смазать желтком сверху.

4. Запекать 10-15 минут до золотистости.

5. Сверху смазать сливочным сыром.

6. Выложить дольки авокадо, кусочки лосося.

7. Полить соусом терияки.

8. Посыпать кунжутом.

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