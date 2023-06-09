Идеальный завтрак должен быть сытным и простым. На этот случай отлично подходят ленивые вареники. Для того, чтобы их приготовить вам понадобится всего 5 компонентов. Сварятся изделия через 3 минуты.

Идея приготовления быстрых ленивых вареников на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Они получаются в меру сладкими, ведь вместо сахара добавляется мед.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 9% – 200 г

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яйца – 1 шт

мед – 1-2 ч.л. (или любого другого подсластителя)

мука – 2-3 ст.л. (смотреть по консистенции, тесто должно быть пластичным)

щепотка ванилина

Способ приготовления:

1. В миску положить творог.

2. Добавить остальные компоненты.

3. Отлично перемешать либо взбить блендером до однородности.

4. Сформировать "колбаску" из теста.

5. Немного обвалять в муке и нарезать ножом кусочки, чтобы сформировать ленивые вареники.

6. Варить в кипящей подсоленной воде минуты 3 (пока не всплывут).

7. При подаче добавить сливочное масло/топленое/гхи по желанию.

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