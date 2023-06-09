Завтрак на 3 минуты: как приготовить вкусные ленивые вареники
Идеальный завтрак должен быть сытным и простым. На этот случай отлично подходят ленивые вареники. Для того, чтобы их приготовить вам понадобится всего 5 компонентов. Сварятся изделия через 3 минуты.
Идея приготовления быстрых ленивых вареников на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Они получаются в меру сладкими, ведь вместо сахара добавляется мед.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог 9% – 200 г
- яйца – 1 шт
- мед – 1-2 ч.л. (или любого другого подсластителя)
- мука – 2-3 ст.л. (смотреть по консистенции, тесто должно быть пластичным)
- щепотка ванилина
Способ приготовления:
1. В миску положить творог.
2. Добавить остальные компоненты.
3. Отлично перемешать либо взбить блендером до однородности.
4. Сформировать "колбаску" из теста.
5. Немного обвалять в муке и нарезать ножом кусочки, чтобы сформировать ленивые вареники.
6. Варить в кипящей подсоленной воде минуты 3 (пока не всплывут).
7. При подаче добавить сливочное масло/топленое/гхи по желанию.
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