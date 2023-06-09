Завтрак на 3 минуты: как приготовить вкусные ленивые вареники

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
249
Завтрак на 3 минуты: как приготовить вкусные ленивые вареники

Идеальный завтрак должен быть сытным и простым. На этот случай отлично подходят ленивые вареники. Для того, чтобы их приготовить вам понадобится всего 5 компонентов. Сварятся изделия через 3 минуты.

Идея приготовления быстрых ленивых вареников на завтрак опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Они получаются в меру сладкими, ведь вместо сахара добавляется мед.

Завтрак на 3 минуты: как приготовить вкусные ленивые вареники

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог 9% – 200 г
Видео дня
  • яйца – 1 шт
  • мед – 1-2 ч.л. (или любого другого подсластителя)
  • мука – 2-3 ст.л. (смотреть по консистенции, тесто должно быть пластичным)
  • щепотка ванилина

Способ приготовления:

Завтрак на 3 минуты: как приготовить вкусные ленивые вареники

1. В миску положить творог.

2. Добавить остальные компоненты.

Завтрак на 3 минуты: как приготовить вкусные ленивые вареники

3. Отлично перемешать либо взбить блендером до однородности.

4. Сформировать "колбаску" из теста.

Завтрак на 3 минуты: как приготовить вкусные ленивые вареники

5. Немного обвалять в муке и нарезать ножом кусочки, чтобы сформировать ленивые вареники.

6. Варить в кипящей подсоленной воде минуты 3 (пока не всплывут).

Завтрак на 3 минуты: как приготовить вкусные ленивые вареники

7. При подаче добавить сливочное масло/топленое/гхи по желанию.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты