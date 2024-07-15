Когда нет света – достаточно трудно соблюдать правильное питание. Обычно спасают магазинные колбасные изделия и творожные намазки. Но на самом деле есть множество идей для завтрака, обеда и ужина, которые вы легко сможете сделать даже без плиты.

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Идеями приготовления блюд для завтрака, обеда и ужина опубликована на странице нутрициолога Елизаветы с ником chipudryapa в Instagram. Всё получится максимально вкусно.

Идея завтрака:

1. Ленивая овсянка (можно готовить даже из цельнозерновой крупы). Готовится с вечера!

2. Множество видов тостов:

Авокадо тост с лососем и яйцом (яйца/курицу можно отваривать заранее или просто не использовать).

Хлеб + листья салата + красный лук + творог + яйцо + творог + помидоры + курица.

Хлеб+песто+авокадо+фета+на другой ломтик хумус+огурец – все собрать в тост.

Хлеб + крем сыр + вяленые помидоры + на другой ломтик крем творог + сыр + авокадо + руккола – все собрать в тост.

Хлеб+авокадо+сваренное яйцо+сыр кисломолочный+зеленый лук+лимонный сок и мед.

Хлеб+страчателла+персик+хамон.

3. Кисломолочный сыр с ягодами и орехами

Идеи обедов и ужинов

1. Салаты:

Огурец+помидоры+перец+зеленый лук+укроп+зернистый сыр+оливковое масло.

Персик + огурец + помидор + авокадо + зелёный лук + базилик + фета + заправка из оливкового масла и сока лайма.

Шпинат + огурец + оливки + тунец в с/с + сок лимона и оливковое масло.

2. Салаты/боулы по консервированной продукции:

Рукола+куриное филе+яйца отварные+консервированная фасоль+огурец+заправка из греческого йогурта, горчицы и лимонного сока.

Микс зеленый + яблоко + красный лук + орехи пекан + сыр + хрустящий нут + заправка из тахины.

Рукола + огурец + пармезан + хрустящий нут + заправка из тахины.

Фасоль + огурец + редис + укроп + красный лук + заправка из чеснока, лим сока, горчицы и растительного масла

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