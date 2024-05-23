Яйца по-флорентийски – это изысканный завтрак со шпинатом, родом из Италии. Процесс его приготовления очень легкий и быстрый, а само блюдо получается питательным и полезным. Именно поэтому стоит держать на вооружении рецепт яиц по-флорентийски и готовить их в те моменты, когда хочется удивить близких, но нет много времени.

Рецептом завтрака по-флорентийски поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by ilona. В Instagram она рассказала, как правильно подать завтрак и какие продукты для этого нужны.

Ингредиенты на 2 порции

Яйца – 2 шт

Булочки для бургера – 2 шт.

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Шпинат свежий – 100 гр

Уксус – 1 ч.л.

Сливочное масло

Мускатный орех

Ингредиенты для соуса

Желток – 3 шт

Вода – 1 ч.л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Сливочное масло – 65 гр

Соль – щепотка

Способ приготовления

1.Поджарьте булочки на сливочном масле к золотистой корочке.

2. Приготовьте яйца пашот.

3. Поджарьте шпинат на сливочном масле в течение 2-3 минут, чтобы он оставался зеленого цвета и добавьте соль.

4. В последнюю очередь готовим голландский соус, ведь он должен быть теплым. В глубокой емкости смешиваем желтки, лимонный сок и воду.

5. В кастрюлю наливаем немного воды и доводим до кипения. Важно, чтобы, когда мы поставим миску с желтками на водяную баню, вода не доставала до миски. Когда вода закипит, убавляем огонь до минимума.

6. Ставим желтки на водяную баню, и постоянно перемешиваем пока они совсем чуть-чуть не начнут густеть.

7. Медленно вливаем растопленное сливочное масло, постоянно помешивая. Варим до хорошей консистенции соуса. На это должно уйти 1-2 минуты.

8. Как только загустеет, снимаем с водяной бани и активно перемешиваем в течение 1 минуты. Добавляем соль.

9. На булочку выкладываем шпинат, далее яйцо, поливаем соусом, присыпаем щепоткой мускатного ореха, украшаем зеленью.

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