Миллионы людей придерживаются мнения, что чем больше сыра в блюде, тем оно вкуснее. И они правы.

А что получится, если приготовить завтрак, в котором главными компонентами будут разные виды сыра? На такой эксперимент отважилась фудблогер Ольга Рябенко. В своем Instagram она рассказала, как за несколько минут приготовить очень сырный и вкусный завтрак.

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Ингредиенты

Сыр твердый

Сыр плавленый

Моцарелла

Морковь

Ветчина

Яйца

Способ приготовления

1. Твердый сыр нарезаем на тонкие ломтики и выкладываем на сковороду.

2. Когда сыр хорошо расплавится, выкладываем на него несколько ломтиков плавленого или тостового сыра.

3. Яйца взбиваем венчиком с солью и выливаем в сыр.

4. Морковь натираем на маленькой терке и выкладываем на сковородку.

5. На одну половину блюда выкладываем ветчину и моцареллу.

6. Накрываем второй половиной, прижимаем. Жарим под крышкой несколько минут на небольшом огне.

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