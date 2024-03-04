Завтрак с несколькими видами сыра и ветчиной за несколько минут: как приготовить
Миллионы людей придерживаются мнения, что чем больше сыра в блюде, тем оно вкуснее. И они правы.
А что получится, если приготовить завтрак, в котором главными компонентами будут разные виды сыра? На такой эксперимент отважилась фудблогер Ольга Рябенко. В своем Instagram она рассказала, как за несколько минут приготовить очень сырный и вкусный завтрак.
Ингредиенты
- Сыр твердый
- Сыр плавленый
- Моцарелла
- Морковь
- Ветчина
- Яйца
Способ приготовления
1. Твердый сыр нарезаем на тонкие ломтики и выкладываем на сковороду.
2. Когда сыр хорошо расплавится, выкладываем на него несколько ломтиков плавленого или тостового сыра.
3. Яйца взбиваем венчиком с солью и выливаем в сыр.
4. Морковь натираем на маленькой терке и выкладываем на сковородку.
5. На одну половину блюда выкладываем ветчину и моцареллу.
6. Накрываем второй половиной, прижимаем. Жарим под крышкой несколько минут на небольшом огне.
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