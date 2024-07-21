Завтрак в духовке за 15 минут: из каких полезных ингредиентов приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Завтрак в духовке за 15 минут: из каких полезных ингредиентов приготовить

Если обычный омлет на завтрак вам уже надоел – приготовьте яичные мафины. В блюде можно объединить множество разнообразных сезонных овощей, а также кусочки красной рыбы. Получится очень сытно и питательно.

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Идея приготовления сытного и питательного завтрака за 15 минут опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Пока блюдо в духовке – у вас есть время заняться своими делами.

Завтрак в духовке за 15 минут: из каких полезных ингредиентов приготовить

Ингредиенты:

  • красная рыба
  • брокколи
  • сыр
  • яйца
  • соль, перец

Способ приготовления:

Завтрак в духовке за 15 минут: из каких полезных ингредиентов приготовить

1. Рыбу нарезать кубиком и выложить в форму для кексов.

2. Брокколи разобрать на соцветия и добавить в рыбу.

Завтрак в духовке за 15 минут: из каких полезных ингредиентов приготовить

3. Сыр нарезать кубиками и выложить в форму.

Завтрак в духовке за 15 минут: из каких полезных ингредиентов приготовить

4. Яйца взбить с солью и перцем. Для формы на 6 мафин нужно 4 яйца.

Завтрак в духовке за 15 минут: из каких полезных ингредиентов приготовить

5. Залить яичной смесью кексы.

Завтрак в духовке за 15 минут: из каких полезных ингредиентов приготовить

6. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут до готовности.

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