Завтрак в духовке за 15 минут: из каких полезных ингредиентов приготовить
Если обычный омлет на завтрак вам уже надоел – приготовьте яичные мафины. В блюде можно объединить множество разнообразных сезонных овощей, а также кусочки красной рыбы. Получится очень сытно и питательно.
Идея приготовления сытного и питательного завтрака за 15 минут опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Пока блюдо в духовке – у вас есть время заняться своими делами.
Ингредиенты:
- красная рыба
- брокколи
- сыр
- яйца
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Рыбу нарезать кубиком и выложить в форму для кексов.
2. Брокколи разобрать на соцветия и добавить в рыбу.
3. Сыр нарезать кубиками и выложить в форму.
4. Яйца взбить с солью и перцем. Для формы на 6 мафин нужно 4 яйца.
5. Залить яичной смесью кексы.
6. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут до готовности.
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