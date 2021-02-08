Завтрак за 1 минуту: чиа-пудинг от Натальи Могилевской

Певица Наталья Могилевская поделилась рецептом простого завтрака. Рецепт чиа-пудинга она выложила на своей страничке в Instagram.

"Делюсь своим любимым рецептом: семена чиа, овсяное молоко, сироп агавы и ягоды", – написала Могилевская.

Редакция FoodOboz рассказывает, как приготовить это блюдо. Предупреждаем сразу: чиа-пудинг можно готовить не только на овсяном молоке. Вы можете использовать как коровье, так и кокосовое, миндальное, рисовое или любое другое растительное молоко. Также для приготовления подойдет йогурт или кефир. Кроме того, вы можете "играть" с добавками, добавляя орехи, кокосовую стружку, корицу, какао-порошок или другие специи и пряности. Таким образом каждый день у вас будет новый завтрак.

Наталья Могилевская начинает день с чиа-пудинга. Источник: Instagram Натальи Могилевской

Понадобится:

молоко – 300 мл

семена чиа – 3 ст. л.

сироп агавы, мед или варенье – по вкусу

любимые фрукты или ягоды

Как готовить:

Молоко налить в поллитровую банку. Всыпать семена чиа, хорошо перемешать. Оставить при комнатной температуре минут на 30, чтобы семена слегка набухли: для того, чтобы десерт застыл равномерно и не расслаивался, его нельзя сразу убирать в холодильник. Через полчаса еще раз перемешать: так семена чиа равномерно распределятся в молоке, а пудинг так же равномерно загустеет. Закрыть плотной крышкой и убрать на ночь в холодильник. За это время смесь должна хорошо загустеть и стать желеобразной. Утром достать, разложить по стаканам, добавить сироп агавы, варенье или мед, украсить любимыми фруктами и ягодами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о пользе растительного молока, а также делился рецептами овсяного, миндального, рисового, кокосового и соевого молока.

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