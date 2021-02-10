Завтрак за 10 минут: яичные маффины

В рубрике "Завтрак за 10 минут" редакция FoodOboz каждый день делится рецептами простых блюд, на приготовление которых у вас уйдет не больше десяти минут.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить яичные маффины. Приготовление этого блюда у вас займет всего 10 минут: вам нужно будет только взбить яйца и мелко нарезать продукты для начинки. Остальное сделает ваша духовка.

Начинку в маффины можно использовать любую: идеально подойдут остатки овощей, колбасы, запеченного мяса, а также копченая или слабосоленая рыба, зелень, ветчина и все, что найдется в вашем холодильнике (даже вчерашний картофель!).

Для начинки можно использовать остатки любой еды в холодильнике. Источник: jeanniestriedandtruerecipes.com

яйца – 4 шт.

молоко или сливки – 4 ст. л.

тертый твердый сыр – 2 ст. л.

мука – 1 ст. л.

болгарский перец – 1 шт.

помидор – 1 шт.

зелень – по вкусу

соль, перец – по вкусу

ветчина, колбаса, рыба – по вкусу

растительное или сливочное масло – для смазывания

Духовку нагреть до 200 градусов. Яйца взбить с молоком (или сливками), мукой и щепоткой соли и перца. Добавить тертый сыр и мелко рубленную зелень, перемешать. Перец и помидор помыть, нарезать мелкими кубиками. По желанию можно порезать кабачок, шампиньоны или отварной картофель, а также какое-нибудь мясо или рыбу. Форму для маффинов смазать маслом, выложить начинку, залить яичной смесью и поставить в раскаленную духовку. Запекать 10-15 минут: маффины должны стать плотными и увеличиться в объеме.

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