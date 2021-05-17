Как приготовить завтрак за 5 минут: элементарные рецепты

Главный прием пищи – именно утром, поэтому завтрак должен быть максимально сбалансированным, чтобы вы имели запас энергии до обеда. Но, как правило утром нет времени и кажется, что приготовить полноценный завтрак – сверхзадача, но это вовсе не так.

Редакция FoodOboz подготовила 3 рецепта полезных завтраков, которые можно приготовить всего за 10 минут.

1. Овсяная каша с арахисовой пастой и малиновым вареньем

Овсянка с вареньем. Источник: lifehacker.ru

Ингредиенты:

молоко – 2 стакана

овсяные хлопья – 1 стакан

арахисовая паста – 3 ст. л.

малиновое варенье – 3 ст. л.

арахис – 30-40 г

малина – 100 г

Способ приготовления:

Хорошо подогрейте молоко и всыпьте овсянку, туда же добавьте варенье, пасту и хорошо перемешайте. Варите на маленьком огне и хорошо помешивайте, чтобы ничего не пригорело. В готовую кашу добавьте малину и арахис.

2. Бутерброд с яичницей и беконом

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

хлеб – 1 кусок

2 ломтика ветчины или бекона

зелень, соль— по вкусу

Способ приготовления:

Яйца поджарьте, посолите. На хлеб сначала выложите ветчину или бекон, а сверху яйца. Посыпьте измельченной зеленью, можно есть с любыми овощами.

3. Рулетики из лаваша с сыром

Сыр можно использовать любой. Источник: lifehacker.ru

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

твердый сыр – 300 г

яйца – 2 шт.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Лаваш порежьте на полоски по ширине кусочка сыра. Сыр разделите на несколько ломтиков и выложите каждый на полоску лаваша, после – заверните рулетом. Еще к сыру можно добавить зелень и помидоры. Яйца с солью и перцем хорошо взбейте. В эту смесь обмакните рулеты и выложите на сухую горячую сковороду. На среднем огне хорошо обжариваем по 2–3 минуты с каждой стороны.

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