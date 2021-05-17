Как приготовить завтрак за 5 минут: элементарные рецепты

Главный прием пищи – именно утром, поэтому завтрак должен быть максимально сбалансированным, чтобы вы имели запас энергии до обеда. Но, как правило утром нет времени и кажется, что приготовить полноценный завтрак – сверхзадача, но это вовсе не так.
Редакция FoodOboz подготовила 3 рецепта полезных завтраков, которые можно приготовить всего за 10 минут.
1. Овсяная каша с арахисовой пастой и малиновым вареньем
Ингредиенты:
молоко – 2 стакана
овсяные хлопья – 1 стакан
арахисовая паста – 3 ст. л.
малиновое варенье – 3 ст. л.
арахис – 30-40 г
малина – 100 г
Способ приготовления:
Хорошо подогрейте молоко и всыпьте овсянку, туда же добавьте варенье, пасту и хорошо перемешайте.
Варите на маленьком огне и хорошо помешивайте, чтобы ничего не пригорело.
В готовую кашу добавьте малину и арахис.
2. Бутерброд с яичницей и беконом
Ингредиенты:
яйца – 2 шт.
хлеб – 1 кусок
2 ломтика ветчины или бекона
зелень, соль— по вкусу
Способ приготовления:
Яйца поджарьте, посолите. На хлеб сначала выложите ветчину или бекон, а сверху яйца. Посыпьте измельченной зеленью, можно есть с любыми овощами.
3. Рулетики из лаваша с сыром
Ингредиенты:
лаваш – 1 шт.
твердый сыр – 300 г
яйца – 2 шт.
соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
Лаваш порежьте на полоски по ширине кусочка сыра. Сыр разделите на несколько ломтиков и выложите каждый на полоску лаваша, после – заверните рулетом. Еще к сыру можно добавить зелень и помидоры.
Яйца с солью и перцем хорошо взбейте. В эту смесь обмакните рулеты и выложите на сухую горячую сковороду.
На среднем огне хорошо обжариваем по 2–3 минуты с каждой стороны.
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