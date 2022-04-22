Яйца – отличный, полезный и очень ценный продукт, который специалисты рекомендуют есть всем, если нет аллергии. Из яиц можно готовить вкусные блюда для завтрака, а также они являются одним из гласных ингредиентов для выпечки.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусных яиц пашот с йогуртовым соусом, которые станут отличным вариантом завтрака.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

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вода – 0,5 л

Для соуса:

чеснок – 2 зуб. ​​​​​​​

​​​​​​​натуральный йогурт – 100 г ​​​​​​​

​​​​​​​сливочное масло – 100 г ​​​​​​​

перец кайенский – 1/2 ч. т.

петрушка – 6 веточек

Способ приготовления:

1. В сотейнике закипятите воду.

2. Сделайте в воде воронку, разбейте яйцо и очень аккуратно опустите его в кипящую воду, варите 2 минуты, чтобы белок схватился.

3. Соус: смешайте йогурт с перцем и добавьте растопленное сливочное масло, туда же добавьте порезанный зубчик чеснока, все тщательно перемешайте.

4. Переложите яйца на тарелку, сверху полейте соусом и присыпьте измельченной петрушкой.

Стоит отметить, что есть готовые яйца пашот можно есть с зеленью, овощами, рыбой или мясом, а также, крупами, авокадо, рыбой.

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