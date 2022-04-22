Завтрак за 5 минут: яйца пашот с необычным йогуртовым соусом по рецепту Евгения Клопотенко
Яйца – отличный, полезный и очень ценный продукт, который специалисты рекомендуют есть всем, если нет аллергии. Из яиц можно готовить вкусные блюда для завтрака, а также они являются одним из гласных ингредиентов для выпечки.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусных яиц пашот с йогуртовым соусом, которые станут отличным вариантом завтрака.
Ингредиенты:
яйца – 2 шт.
вода – 0,5 л
Для соуса:
чеснок – 2 зуб.
натуральный йогурт – 100 г
сливочное масло – 100 г
перец
кайенский – 1/2 ч. т.
петрушка – 6 веточек
Способ приготовления:
1. В сотейнике закипятите воду.
2. Сделайте в воде воронку, разбейте яйцо и очень аккуратно опустите его в кипящую воду, варите 2 минуты, чтобы белок схватился.
3. Соус: смешайте йогурт с перцем и добавьте растопленное сливочное масло, туда же добавьте порезанный зубчик чеснока, все тщательно перемешайте.
4. Переложите яйца на тарелку, сверху полейте соусом и присыпьте измельченной петрушкой.
Стоит отметить, что есть готовые яйца пашот можно есть с зеленью, овощами, рыбой или мясом, а также, крупами, авокадо, рыбой.
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