Завтрак за 5 минут: яйца пашот с необычным йогуртовым соусом по рецепту Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,3 т.
Рецепт вкусных яиц пашот

Яйца – отличный, полезный и очень ценный продукт, который специалисты рекомендуют есть всем, если нет аллергии. Из яиц можно готовить вкусные блюда для завтрака, а также они являются одним из гласных ингредиентов для выпечки.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусных яиц пашот с йогуртовым соусом, которые станут отличным вариантом завтрака.

Вкусный завтрак

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.

Как приготовить идеальное яйцо-пашот
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  • вода – 0,5 л

Для соуса:

  • чеснок – 2 зуб.

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Сырой чеснок

  • ​​​​​​​натуральный йогурт – 100 г

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Натуральный йогурт

  • ​​​​​​​сливочное масло – 100 г

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Приготовление соуса

  • перец

    кайенский – 1/2 ч. т.

  • петрушка – 6 веточек

Способ приготовления:

1. В сотейнике закипятите воду.

Вкусное яйцо-пашот на завтрак

2. Сделайте в воде воронку, разбейте яйцо и очень аккуратно опустите его в кипящую воду, варите 2 минуты, чтобы белок схватился.

Как правильно сварить яйцо пашот

3. Соус: смешайте йогурт с перцем и добавьте растопленное сливочное масло, туда же добавьте порезанный зубчик чеснока, все тщательно перемешайте.

Соус для блюда

4. Переложите яйца на тарелку, сверху полейте соусом и присыпьте измельченной петрушкой.

Блюда из яиц для завтрака

Стоит отметить, что есть готовые яйца пашот можно есть с зеленью, овощами, рыбой или мясом, а также, крупами, авокадо, рыбой.

Бутерброды с яйцом пашот

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