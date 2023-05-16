Если вы хотите быстро приготовить сытный и вкусный завтрак – идеальным вариантом будут ленивые вареники. Тесто очень быстро готовится и получается нежным, ведь в его основе кисломолочный творог. Сформированные изделия достаточно проварить в воде несколько минут – и блюдо для всей семьи готово.

Идея приготовления вкусных ленивых вареников с сыром на завтрак опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_healthyfood в Instagram. Очень вкусно подавать со сметаной.

Ингредиенты:

400 г кисломолочного творога

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1 небольшое яйцо

1 ч.л. сахара

щепотка соли

2 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог размять вилкой, добавить яйцо, сахар, соль, размешать.

2. Добавить муку (муки может понадобиться больше, все зависит от влажности сыра).

3. На дощечке, присыпанной мукой, сформировать длинные колбаски.

4. Нарезать вареники.

5. Руками сформировать желаемую форму.

6. Отварить в подсоленной кипящей воде около 7 минут.

7. Размешать со сливочным маслом и для вкуса сверху посыпать вареники сахаром.

8. Подавать со сметаной.

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