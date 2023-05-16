Завтрак за 7 минут: как приготовить нежные ленивые вареники с сыром

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Завтрак за 7 минут: как приготовить нежные ленивые вареники с сыром

Если вы хотите быстро приготовить сытный и вкусный завтрак – идеальным вариантом будут ленивые вареники. Тесто очень быстро готовится и получается нежным, ведь в его основе кисломолочный творог. Сформированные изделия достаточно проварить в воде несколько минут – и блюдо для всей семьи готово.

Идея приготовления вкусных ленивых вареников с сыром на завтрак опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris_healthyfood в Instagram. Очень вкусно подавать со сметаной.

Завтрак за 7 минут: как приготовить нежные ленивые вареники с сыром

Ингредиенты:

  • 400 г кисломолочного творога
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  • 1 небольшое яйцо
  • 1 ч.л. сахара
  • щепотка соли
  • 2 ст.л. муки

Способ приготовления:

Завтрак за 7 минут: как приготовить нежные ленивые вареники с сыром

1. Кисломолочный творог размять вилкой, добавить яйцо, сахар, соль, размешать.

2. Добавить муку (муки может понадобиться больше, все зависит от влажности сыра).

Завтрак за 7 минут: как приготовить нежные ленивые вареники с сыром

3. На дощечке, присыпанной мукой, сформировать длинные колбаски.

4. Нарезать вареники.

5. Руками сформировать желаемую форму.

Завтрак за 7 минут: как приготовить нежные ленивые вареники с сыром

6. Отварить в подсоленной кипящей воде около 7 минут.

7. Размешать со сливочным маслом и для вкуса сверху посыпать вареники сахаром.

Завтрак за 7 минут: как приготовить нежные ленивые вареники с сыром

8. Подавать со сметаной.

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