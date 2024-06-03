Весна – время ярких, насыщенных цветов и свежих, сочных овощей. Поэтому и готовить хочется что-то хорошее, яркое и вкусное. От употребления таких блюд и организм насытится, и настроение улучшится.

Именно так утверждает фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она предложила рецепт приготовления зеленой пасты. Это блюдо готовится очень легко и идеально подойдет как для обеда, так и ужина.

Ингредиенты

Листья салата – 70 гр

Шпинат – 100 гр

Базилик – 20 гр

Лимон – 1 шт

Паста – 150 гр

Оливковое масло – 100 мл

Пармезан – 50 гр

Сыр моцарелла или бурата

Соль

Перец

Сушеные томаты

Способ приготовления

1.Отварить пасту и подсоленную воду.

2. В кипящую воду опустить зелень на 1 мин и переложить в блендер. Зелень можно использовать любую, но именно шпинат подарит пасте самый лучший цвет.

3. Добавить масло, пармезан, натереть цедру лимона и все взбить до однородной массы.

4. В кастрюлю с пастой влить зеленую массу и смешать.

5. Подавать пасту с лимонным соком, сушеными томатами и свежим перцем. Сверху положить творог.

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