Зеленый холодник со щавелем: как приготовить потрясающее освежающее блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Зеленый холодник со щавелем: как приготовить потрясающее освежающее блюдо

Летом, когда во дворе стоит просто невероятная жара, аппетит может значительно снижаться. Но это не значит, что ему не нужно насыщаться калориями и питательными веществами. Поэтому, в такую погоду очень важно подобрать для себя правильное питание, которое придаст силы и наполнит организм полезными элементами. Идеально для этого подойдет холодное первое блюдо.

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Одним из таких блюд является холодник. Это очень вкусное, в меру питательное и прохладное блюдо, которое точно придется всем по вкусу. А как его правильно приготовить, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Матрохина.

Зеленый холодник со щавелем: как приготовить потрясающее освежающее блюдо

Ингредиенты

  • Щавель – 300 гр
  • Кефир – 700 мл
  • Вареная курица – 150 гр
  • Вареный картофель – 150 гр
  • Яйца – 4 шт
  • Огурец – 150 гр
  • Редис – 130 гр
  • Зеленый лук\укроп – 1 пучок
  • Горчица – 50 гр
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Картофель, яйца и курицу варим до готовности

2. Желток отделяем от белка, желток откладываем, а белок нарезаем.

3. Нарезаем картофель, курицу, огурец и редис, а также укроп и лук.

4. Половину щавеля отправляем в блендер и перебиваем с кефиром. Вторую – мелко нарезаем.

Зеленый холодник со щавелем: как приготовить потрясающее освежающее блюдо

5. Желтки перетираем с горчицей, солью и перцем. К ним добавляем кефир со щавелем. Туда же всыпаем вторую половину щавеля.

Зеленый холодник со щавелем: как приготовить потрясающее освежающее блюдо

6. Сочетаем все ингредиенты вместе, добавляем лед, соль по вкусу и отправляем охлаждаться.

Зеленый холодник со щавелем: как приготовить потрясающее освежающее блюдо

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