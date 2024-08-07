Зеленый холодник со щавелем: как приготовить потрясающее освежающее блюдо
Летом, когда во дворе стоит просто невероятная жара, аппетит может значительно снижаться. Но это не значит, что ему не нужно насыщаться калориями и питательными веществами. Поэтому, в такую погоду очень важно подобрать для себя правильное питание, которое придаст силы и наполнит организм полезными элементами. Идеально для этого подойдет холодное первое блюдо.
Одним из таких блюд является холодник. Это очень вкусное, в меру питательное и прохладное блюдо, которое точно придется всем по вкусу. А как его правильно приготовить, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Матрохина.
Ингредиенты
- Щавель – 300 гр
- Кефир – 700 мл
- Вареная курица – 150 гр
- Вареный картофель – 150 гр
- Яйца – 4 шт
- Огурец – 150 гр
- Редис – 130 гр
- Зеленый лук\укроп – 1 пучок
- Горчица – 50 гр
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Картофель, яйца и курицу варим до готовности
2. Желток отделяем от белка, желток откладываем, а белок нарезаем.
3. Нарезаем картофель, курицу, огурец и редис, а также укроп и лук.
4. Половину щавеля отправляем в блендер и перебиваем с кефиром. Вторую – мелко нарезаем.
5. Желтки перетираем с горчицей, солью и перцем. К ним добавляем кефир со щавелем. Туда же всыпаем вторую половину щавеля.
6. Сочетаем все ингредиенты вместе, добавляем лед, соль по вкусу и отправляем охлаждаться.
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