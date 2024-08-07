Летом, когда во дворе стоит просто невероятная жара, аппетит может значительно снижаться. Но это не значит, что ему не нужно насыщаться калориями и питательными веществами. Поэтому, в такую погоду очень важно подобрать для себя правильное питание, которое придаст силы и наполнит организм полезными элементами. Идеально для этого подойдет холодное первое блюдо.

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Одним из таких блюд является холодник. Это очень вкусное, в меру питательное и прохладное блюдо, которое точно придется всем по вкусу. А как его правильно приготовить, в Instagram рассказала фудблогер Валерия Матрохина.

Ингредиенты

Щавель – 300 гр

Кефир – 700 мл

Вареная курица – 150 гр

Вареный картофель – 150 гр

Яйца – 4 шт

Огурец – 150 гр

Редис – 130 гр

Зеленый лук\укроп – 1 пучок

Горчица – 50 гр

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Картофель, яйца и курицу варим до готовности

2. Желток отделяем от белка, желток откладываем, а белок нарезаем.

3. Нарезаем картофель, курицу, огурец и редис, а также укроп и лук.

4. Половину щавеля отправляем в блендер и перебиваем с кефиром. Вторую – мелко нарезаем.

5. Желтки перетираем с горчицей, солью и перцем. К ним добавляем кефир со щавелем. Туда же всыпаем вторую половину щавеля.

6. Сочетаем все ингредиенты вместе, добавляем лед, соль по вкусу и отправляем охлаждаться.

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