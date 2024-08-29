Зеленое масло отлично подходит для заправки салатов, а также просто для украшения разнообразных блюд. Она имеет насыщенный изумрудный цвет, что буквально завораживает, а также невероятный вкус и аромат.

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Оказывается, в приготовлении такого масла нет ничего сложного, и уже через несколько минут на вашем столе появится это невероятное приложение. Как правильно приготовить ароматное зеленое масло в Instagram рассказал фудблогер Владимир Ярославский.

Ингредиенты

Зелень петрушки – 300 гр

Масло растительное – 170 мл

Медицинский берет – 2 шт

Способ приготовления

1.Зелень петрушки зачищаем от стебля, оставляя только листики.

2.Подготавливаем кипящую воду и воду со льдом. Зелень быстро бланшируем в кипятке и сразу охлаждаем. Отжимаем лишнюю влагу.

3. Выкладываем зелень в чашу блендера и добавляем масло. Тщательно сбиваем.

4. 2 медицинских берета (шапочки) надеваем на сито и перетираем смесь. Также можно просто подвесить ее в шапочках и масло отделится самое за несколько часов.

5. Храним в холодильнике в течение нескольких недель.

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