Какие яблоки полезнее – зеленые и красные: эксперт развенчал мифы

Яблоки всегда были самыми распространенными и любимыми фруктами. Впрочем, в последнее время вокруг них начали распространяться слухи. Например, о том, что в яблоках якобы содержится большое количество сахара. Поэтому большинство людей опасаются есть этот фрукт. Особенно те, кто худеет.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, какие яблоки содержат больше сахара и как правильно приготовить фрукт, чтобы сохранить в нем все полезные свойства.

По словам фитнес-тренера Виктора Мандзюка, существует два самых распространенных яблочных мифа:

Простой сахар, который расщепляется на жир, поэтому не подходит в качестве перекуса, а еще хуже – ужина.

Следует есть только зеленые сорта, потому что у красных больше калорий и сахара.

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Если сравнивать химический состав яблока:

Независимо от цвета и сорта, фрукт на 86% состоит из воды.

Количество сахара как в зеленом, так и красном яблоке равно 9-11%. Иногда в каком-то может быть больше сахара, в каком-то меньше, но в среднем разница составляет 2 г.

Учитывая это, эксперт не советует верить слухам, ведь яблоко само по себе чрезвычайно питательно и обладает множеством полезных свойств, а именно: содержит в себе большое количество питательной воды, минералов и клетчатки.

Как сообщает издание Frugalinsa, при приготовлении яблоко может терять большинство своих полезных свойств. Впрочем, этого можно избежать, если готовить фрукт с кожурой. Поскольку больше всего клетчатки сосредоточено именно там. Наиболее полезными для здоровья кишечника считаются запеченные и тушеные яблоки.

Раньше мы писали, как запечь яблоки с сыром и медом.

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