Зеленый борщ без крапивы: чем заменить популярный ингредиент – рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный зеленый борщ

Зеленый борщ – очень вкусное, по-настоящему весеннее блюдо, основой которого является картофель, яйца и самый главный ингредиент – безусловно крапива. Но, если вы не хотите делать блюдо именно с ней, замените например, шпинатом или лободой.

Эксперт по правильному питанию Лана Форе поделилось на своем сайте рецептом очень вкусного зеленого борща, в котором главным ингредиентом буде свежий и полезный шпинат.

Свежие овощи

Ингредиенты:

  • вода –

    1,5-2 литра

  • свежий шпинат – 100 г

  • картофель – 2 шт.

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Картофель для борща

  • лук-порей или репчатый – 1 шт.

  • яйца – 2 шт.

  • маринованная свекла – 120 г

  • морковь – 1 шт.

Морковь для зажарки

  • корень петрушки – 20 г

  • сливочное масло – 10 г

  • зеленый лук – 1-2 стебля

  • чеснок – 1 зуб.

Чеснок для борща

  • сметана – 30 г

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте кубиком картофель, петрушку и морковь.

Порезанный картофель для борща

2. Помойте и высушите шпинат.

3. Лук порей разрежьте вдоль и хорошо промойте.

Лук-порей

4. Порезанные овощи положите в кастрюлю, добавьте туда сметану, влейте немного воды и тушите на слабом огне около 5 минут. Туда же добавьте нарезанный лук-порей.

6. Сварите яйца вкрутую.

Вареные яйца

7. Нарежьте маринованную свеклу и добавьте ее в кастрюлю вместе с картофелем, посолите, поперчите, влейте воду и варите 15 минут, обязанно накройте крышкой.

Приготовление борща

8. Порежьте листья шпината полосками и переложите в кипящий борщ, варите около 1 минуты и снимите с плиты.

Свежий шпинат

9. Зеленый лук нарезать колечками и переложите в кастрюлю, туда же добавьте сливочное масло.

Домашняя сметана

​​​​​​​10. Готовый борщ накройте крышкой и дайте блюду настояться.

Подавать борщ можно со свежей зеленью, сметаной и яйцами.

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