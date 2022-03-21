Зеленый борщ без крапивы: чем заменить популярный ингредиент – рецепт
Зеленый борщ – очень вкусное, по-настоящему весеннее блюдо, основой которого является картофель, яйца и самый главный ингредиент – безусловно крапива. Но, если вы не хотите делать блюдо именно с ней, замените например, шпинатом или лободой.
Эксперт по правильному питанию Лана Форе поделилось на своем сайте рецептом очень вкусного зеленого борща, в котором главным ингредиентом буде свежий и полезный шпинат.
Ингредиенты:
вода –
1,5-2 литра
свежий шпинат – 100 г
картофель – 2 шт.
лук-порей или репчатый – 1 шт.
яйца – 2 шт.
маринованная свекла – 120 г
морковь – 1 шт.
корень петрушки – 20 г
сливочное масло – 10 г
зеленый лук – 1-2 стебля
чеснок – 1 зуб.
сметана – 30 г
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте кубиком картофель, петрушку и морковь.
2. Помойте и высушите шпинат.
3. Лук порей разрежьте вдоль и хорошо промойте.
4. Порезанные овощи положите в кастрюлю, добавьте туда сметану, влейте немного воды и тушите на слабом огне около 5 минут. Туда же добавьте нарезанный лук-порей.
6. Сварите яйца вкрутую.
7. Нарежьте маринованную свеклу и добавьте ее в кастрюлю вместе с картофелем, посолите, поперчите, влейте воду и варите 15 минут, обязанно накройте крышкой.
8. Порежьте листья шпината полосками и переложите в кипящий борщ, варите около 1 минуты и снимите с плиты.
9. Зеленый лук нарезать колечками и переложите в кастрюлю, туда же добавьте сливочное масло.
10. Готовый борщ накройте крышкой и дайте блюду настояться.
Подавать борщ можно со свежей зеленью, сметаной и яйцами.
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