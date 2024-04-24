Зеленый борщ с крапивой: жемчужина восточной Украины.
Борщ – это аутентичное украинское блюдо, которое по-разному готовят в каждом регионе страны. Существует также несколько видов борща, но одним из самых популярных является борщ с крапивой.
Чаще это блюдо готовят на востоке Украины. Рецептом приготовления зеленого борща с крапивой в Instagram поделилась фудблогер Юлия Сенич.
Ингредиенты для бульона
- Картофель – 3-4 шт
- Свиньи ребра – 400 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Лавровое письмо
- Перец горошком – 4-5 шт
- Чеснок – 1-2 зуб
Ингредиенты для зажарки
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1-2 шт
- Томат – 400 мл
- Масло
Дополнительные ингредиенты
- Крапива – 2 пучка
- Щавель – 2 пучка
- Вареные яйца – 3-4 шт
Способ приготовления
1. Для бульона в сухую кастрюлю выкладываем чистый лук, морковь и чеснок. Поджариваем до золотистой корочки.
2. Добавляем мясо и заливаем водой. Добавляем лавровый лист и перец горошком.
3. Готовим зажарку. Морковь натираем на крупной терке, а лук измельчаем и поджариваем вместе с морковью в достаточном количестве масла до золотистой корочки.
4. Добавляем томат, соль и перец.
5. Бульон периодически помешиваем и снимаем пенку. Когда овощи будут готовы – достаем, а на их место кладем почищенный и нарезанный картофель. Добавляем зажарку.
6. Крапив обдаем кипятком и оставляем на 1 минуту.
7. Сливаем воду из крапивы и измельчаем вместе со щавелем.
8. Отвариваем яйца и измельчаем.
9. Всыпаем измельченную зелень и яйца в борщ.
10. Добавляем соль, перец и зелень.
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