Борщ – это аутентичное украинское блюдо, которое по-разному готовят в каждом регионе страны. Существует также несколько видов борща, но одним из самых популярных является борщ с крапивой.

Чаще это блюдо готовят на востоке Украины. Рецептом приготовления зеленого борща с крапивой в Instagram поделилась фудблогер Юлия Сенич.

Ингредиенты для бульона

Картофель – 3-4 шт

Свиньи ребра – 400 гр

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

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Лавровое письмо

Перец горошком – 4-5 шт

Чеснок – 1-2 зуб

Ингредиенты для зажарки

Лук – 1 шт

Морковь – 1-2 шт

Томат – 400 мл

Масло

Дополнительные ингредиенты

Крапива – 2 пучка

Щавель – 2 пучка

Вареные яйца – 3-4 шт

Способ приготовления

1. Для бульона в сухую кастрюлю выкладываем чистый лук, морковь и чеснок. Поджариваем до золотистой корочки.

2. Добавляем мясо и заливаем водой. Добавляем лавровый лист и перец горошком.

3. Готовим зажарку. Морковь натираем на крупной терке, а лук измельчаем и поджариваем вместе с морковью в достаточном количестве масла до золотистой корочки.

4. Добавляем томат, соль и перец.

5. Бульон периодически помешиваем и снимаем пенку. Когда овощи будут готовы – достаем, а на их место кладем почищенный и нарезанный картофель. Добавляем зажарку.

6. Крапив обдаем кипятком и оставляем на 1 минуту.

7. Сливаем воду из крапивы и измельчаем вместе со щавелем.

8. Отвариваем яйца и измельчаем.

9. Всыпаем измельченную зелень и яйца в борщ.

10. Добавляем соль, перец и зелень.

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