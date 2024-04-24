Зеленый борщ с крапивой: жемчужина восточной Украины.

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Зеленый борщ с крапивой: жемчужина восточной Украины.

Борщ – это аутентичное украинское блюдо, которое по-разному готовят в каждом регионе страны. Существует также несколько видов борща, но одним из самых популярных является борщ с крапивой.

Чаще это блюдо готовят на востоке Украины. Рецептом приготовления зеленого борща с крапивой в Instagram поделилась фудблогер Юлия Сенич.

Зеленый борщ с крапивой: жемчужина восточной Украины.

Ингредиенты для бульона

  • Картофель – 3-4 шт
  • Свиньи ребра – 400 гр
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
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  • Лавровое письмо
  • Перец горошком – 4-5 шт
  • Чеснок – 1-2 зуб

Ингредиенты для зажарки

  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1-2 шт
  • Томат – 400 мл
  • Масло

Дополнительные ингредиенты

  • Крапива – 2 пучка
  • Щавель – 2 пучка
  • Вареные яйца – 3-4 шт

Способ приготовления

1. Для бульона в сухую кастрюлю выкладываем чистый лук, морковь и чеснок. Поджариваем до золотистой корочки.

Зеленый борщ с крапивой: жемчужина восточной Украины.

2. Добавляем мясо и заливаем водой. Добавляем лавровый лист и перец горошком.

3. Готовим зажарку. Морковь натираем на крупной терке, а лук измельчаем и поджариваем вместе с морковью в достаточном количестве масла до золотистой корочки.

4. Добавляем томат, соль и перец.

5. Бульон периодически помешиваем и снимаем пенку. Когда овощи будут готовы – достаем, а на их место кладем почищенный и нарезанный картофель. Добавляем зажарку.

Зеленый борщ с крапивой: жемчужина восточной Украины.

6. Крапив обдаем кипятком и оставляем на 1 минуту.

7. Сливаем воду из крапивы и измельчаем вместе со щавелем.

8. Отвариваем яйца и измельчаем.

9. Всыпаем измельченную зелень и яйца в борщ.

Зеленый борщ с крапивой: жемчужина восточной Украины.

10. Добавляем соль, перец и зелень.

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