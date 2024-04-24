Зеленый борщ с секретом: что добавить в блюдо для оригинального вкуса
Зеленый борщ можно готовить с мясом и без, но вкуснее будет на курином бульоне. Для яркого вкуса добавьте чеснок, сок лимона, шпинат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого борща с вареными яйцами, шпинатом, лимоном.
Ингредиенты:
- Бульон куриный (сохранен в актуальных) – 4 л.
- Картофель – 5 шт
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Щавель – 150 г
- Шпинат – 100 г
- Лимон – 1/4 шт.
- Соль, перец
Для подачи:
- Зелень – укроп, петрушка, зеленый лук
- Сметана
- Отварные яйца
- Брынза или фета
Способ приготовления:
1. Бульон: сварите куриный бульон. В бульон добавьте порезанный кубиком картофель.
2. Натертую морковь пассеруем с нарезанным луком и чесноком. Добавьте в картофель и варите 10 минут.
3. За это время бланшируйте шпинат со щавелем. Шпинат хорошо промойте, порежьте и бланшируйте 1 минуту в кипятке с соком лимона. Слейте воду и добавьте в суп. Варим еще примерно 15 минут.
4. Посолите, поперчите, добавьте еще немного сока лимона и вареные яйца.
Подавайте со сметаной!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: