Зеленый борщ с секретом: что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Зеленый борщ с секретом: что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Зеленый борщ можно готовить с мясом и без, но вкуснее будет на курином бульоне. Для яркого вкуса добавьте чеснок, сок лимона, шпинат. 

Как приготовить вкусный зеленый борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого борща с вареными яйцами, шпинатом, лимоном. 

Рецепт борща
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Ингредиенты: 

  • Бульон куриный (сохранен в актуальных) – 4 л.
  • Картофель – 5 шт
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт. 
  • Чеснок – 3-4 зуб. 
  • Щавель – 150 г
  • Шпинат – 100 г
  • Лимон – 1/4 шт. 
  • Соль, перец

Для подачи:

  • Зелень – укроп, петрушка, зеленый лук
  • Сметана
  • Отварные яйца
  • Брынза или фета 

Способ приготовления: 

1. Бульон: сварите куриный бульон. В бульон добавьте порезанный кубиком картофель.

2. Натертую морковь пассеруем с нарезанным луком и чесноком. Добавьте в картофель и  варите 10 минут.

На каком бульоне приготовить зеленый борщ

3. За это время бланшируйте шпинат со щавелем. Шпинат хорошо промойте, порежьте и бланшируйте 1 минуту в кипятке с соком лимона. Слейте воду и добавьте в суп. Варим еще примерно 15 минут.

Зелень для приготовления борща

4. Посолите, поперчите, добавьте еще немного сока лимона и вареные яйца. 

Подавайте со сметаной! 

Готовый зеленый борщ со сметаной

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