Зеленый борщ можно готовить с мясом и без, но вкуснее будет на курином бульоне. Для яркого вкуса добавьте чеснок, сок лимона, шпинат.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного зеленого борща с вареными яйцами, шпинатом, лимоном.

Видео дня

Ингредиенты:

Бульон куриный (сохранен в актуальных) – 4 л.

Картофель – 5 шт

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Щавель – 150 г

Шпинат – 100 г

Лимон – 1/4 шт.

Соль, перец

Для подачи:

Зелень – укроп, петрушка, зеленый лук

Сметана

Отварные яйца

Брынза или фета

Способ приготовления:

1. Бульон: сварите куриный бульон. В бульон добавьте порезанный кубиком картофель.

2. Натертую морковь пассеруем с нарезанным луком и чесноком. Добавьте в картофель и варите 10 минут.

3. За это время бланшируйте шпинат со щавелем. Шпинат хорошо промойте, порежьте и бланшируйте 1 минуту в кипятке с соком лимона. Слейте воду и добавьте в суп. Варим еще примерно 15 минут.

4. Посолите, поперчите, добавьте еще немного сока лимона и вареные яйца.

Подавайте со сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: