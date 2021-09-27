Зеленый чай – кому пить категорически запрещено
Один из популярных напитков, с которого начинают свой день люди – кофе.⠀⠀
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Но кофе не единственный напиток, который помогает взбодриться.⠀⠀
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Среди лучших и полезных тонизирующих напитков⠀– зеленый чай. ⠀
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Это благодаря содержанию биологически активных веществ и антиоксидантов, витаминов В1, В2, Р, РР, эфирных масел, минеральных солей, танина, кофеина. Важно, что зеленый чай природный антиоксидант, очищает организм от токсинов и действует бактерицидно.⠀⠀
⠀⠀ Но есть и минусы: ⠀⠀
Во время беременности зеленый чай следует употреблять в меру и не делать крепкий настой. Чай мешает усваиваться фолиевой кислоте и содержит много кофеина.⠀⠀
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Пить чай литрами тоже не стоит – от избытка дубильных веществ (танина) может нарушиться баланс железа в организме. Кроме этого, большие дозы танина препятствуют усвоению магния и кальция из пищи. Поэтому не стоит пить зеленый чай во время еды, а лучше через час после. Это надо помнить женщинам во время месячных и беременности и объяснять детям.⠀⠀
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Танин, содержащий чай раздражает слизистую, поэтому лучше избегать его при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.⠀
Его не рекомендуют при глаукоме, при гипертонии из-за содержания кофеина.⠀⠀
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Зеленый чай есть из чего выбирать и надо понимать, что:⠀⠀
холодный чай, который продается в бутылках – это не чай, а напиток, наполненный красителями и усилителями вкуса,⠀⠀
лучше отказаться от добавления в чай ароматизаторов или каких-либо добавок и подсластителей;⠀⠀
выбирайте качественный и натуральный зеленый чай с большими листьями. Так вы получите больше полезных свойств от чая;⠀⠀
самой низкой качества чай из пакетиков, даже мировых, хорошо известных Украинских фирм; ⠀⠀
лучше выпивать не более 3-4 кружки в день. То есть суточный объем до 1000 мл. Здоровому взрослому человеку безопасный предел – 400 мг кофеина в сутки, но лучше ограничиться зоной 200-250 мг. Стакан зеленого чая имеет около 30-50 мг кофеина⠀⠀
чай не заменяет воду. Пить воду в любом случае нужно;⠀⠀
заваривать чай необходимо на один раз и пить свежим.⠀⠀
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