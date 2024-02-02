Именно шампиньоны лучше всего подходят для маринования. Выходит пикантная закуска, которая подойдет на любой случай. А чтобы продукт побыстрее приготовился – перед маринованием его нужно прожарить.

Идея приготовления жарено-маринованных грибов опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Особую пикантность придадут чеснок и червяный перец.

Ингредиенты:

грибы (шампиньоны) – 500 г

соль – 0,5 ч.л.

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сахар – 1,5 ч л

чеснок – 4-5 зубчиков

яблочный уксус – 50 г

черный перец горошком (ароматный и горький) – 15-20 шт

острый перчик – по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Грибы помыть, посушить. Если маленькие – оставить целыми, средние – разрезать пополам.

2. Обжарить грибы на масле на среднем огне около 4-5 минут.

3. Добавить соль, сахар, измельченный чеснок, перец и готовить еще 15 минут.

4. Влить уксус, довести до кипения, выключить огонь.

5. Поставить грибы в холодильник.

6. Подавать охлажденными.

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