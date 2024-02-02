Жарено-маринованные грибы на скорую руку: вариант элементарной закуски
Именно шампиньоны лучше всего подходят для маринования. Выходит пикантная закуска, которая подойдет на любой случай. А чтобы продукт побыстрее приготовился – перед маринованием его нужно прожарить.
Идея приготовления жарено-маринованных грибов опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Особую пикантность придадут чеснок и червяный перец.
Ингредиенты:
- грибы (шампиньоны) – 500 г
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 1,5 ч л
- чеснок – 4-5 зубчиков
- яблочный уксус – 50 г
- черный перец горошком (ароматный и горький) – 15-20 шт
- острый перчик – по вкусу
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Грибы помыть, посушить. Если маленькие – оставить целыми, средние – разрезать пополам.
2. Обжарить грибы на масле на среднем огне около 4-5 минут.
3. Добавить соль, сахар, измельченный чеснок, перец и готовить еще 15 минут.
4. Влить уксус, довести до кипения, выключить огонь.
5. Поставить грибы в холодильник.
6. Подавать охлажденными.
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