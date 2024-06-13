Жареное клубничное варенье: как правильно приготовить, чтобы оно было ярким и вкусным
Клубничное варенье можно готовить с ягодами, а также варить в кастрюле и готовить даже на сковороде. Чтобы оно не пригорело и было ярким, кулинары советуют добавлять лимонную кислоту и сливочное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного клубничного варенья, которое готовится на сковороде.
Лайфхак: чтобы пена не образовывалась постоянно при приготовлении варенье, после того как сняли ее первый раз добавьте в сковородку несколько грамм сливочного масла, на вкус чувствовать не будете его.
Ингредиенты:
- 1 кг помытых и счищенных ягод
- 200 г сахара
- 10 г сливочного масла
- 0,5 ч. л. лимонной кислоты
Способ приготовления:
1. Клубнику выложите на сухую сковороду, перемешайте и на среднем огне жарьте минут 8-10, постоянно помешивая, чтобы та не пригорело.
2. Добавьте в варенье 0,5 ч. л. лимонной кислоты и 200 г сахара, перемешайте и подождите, пока весь сахар разойдется. Еще мин 10+- жарим помешивая.
3. Разлейте варенье в банки и законсервируйте.
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