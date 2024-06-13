Жареное клубничное варенье: как правильно приготовить, чтобы оно было ярким и вкусным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Жареное клубничное варенье: как правильно приготовить, чтобы оно было ярким и вкусным

Клубничное варенье можно готовить с ягодами, а также варить в кастрюле и готовить даже на сковороде. Чтобы оно не пригорело и было ярким, кулинары советуют добавлять лимонную кислоту и сливочное масло. 

Вкусное и ароматное варенье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного клубничного варенья, которое готовится на сковороде. 

Рецепт варенья

Лайфхак: чтобы пена не образовывалась постоянно при приготовлении варенье, после того как сняли ее первый раз добавьте в сковородку несколько грамм сливочного масла, на вкус чувствовать не будете его. 

Сливочное масло для варенья

Ингредиенты: 

  • 1 кг помытых и счищенных ягод
  • 200 г сахара 
  • 10 г сливочного масла
  • 0,5 ч. л. лимонной кислоты 

Способ приготовления: 

1. Клубнику выложите на сухую сковороду, перемешайте и на среднем огне жарьте минут 8-10, постоянно помешивая, чтобы та не пригорело. 

Клубника с сахаром

2. Добавьте в варенье 0,5 ч. л. лимонной кислоты и  200 г сахара, перемешайте и подождите, пока весь сахар разойдется. Еще мин 10+- жарим помешивая. 

Приготовление варенья

3. Разлейте варенье в банки и законсервируйте. 

Готовое варенье

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