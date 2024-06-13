Клубничное варенье можно готовить с ягодами, а также варить в кастрюле и готовить даже на сковороде. Чтобы оно не пригорело и было ярким, кулинары советуют добавлять лимонную кислоту и сливочное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного клубничного варенья, которое готовится на сковороде.

Лайфхак: чтобы пена не образовывалась постоянно при приготовлении варенье, после того как сняли ее первый раз добавьте в сковородку несколько грамм сливочного масла, на вкус чувствовать не будете его.

Ингредиенты:

1 кг помытых и счищенных ягод

200 г сахара

10 г сливочного масла

0,5 ч. л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. Клубнику выложите на сухую сковороду, перемешайте и на среднем огне жарьте минут 8-10, постоянно помешивая, чтобы та не пригорело.

2. Добавьте в варенье 0,5 ч. л. лимонной кислоты и 200 г сахара, перемешайте и подождите, пока весь сахар разойдется. Еще мин 10+- жарим помешивая.

3. Разлейте варенье в банки и законсервируйте.

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