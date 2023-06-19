Картофель – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, супа, пюре, а также его можно тушить, жарить. Еще из картофеля можно сделать вкусные зразы, блины, пирожки.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных картофельных пирожков с сыром, без муки, яиц.

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Ингредиенты:

картофель – 500 г

крахмал – 80 г

сыр – по желанию

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, сделайте пюре, добавьте соль, крахмал и хорошо перемешайте, замесите тесто.

2. Разделите на 9-10 частей, в центр каждого кусочка по желанию выложите сыр, заверните края.

3. Обжарьте с обеих сторон на растительном масле 5-7 минут или можно запечь в духовке при 200 С 15 минут.

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