Жареные консервированные кабачки на зиму: как приготовить вкусную закуску

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Жареные консервированные кабачки на зиму: как приготовить вкусную закуску

Кабачки на зиму можно очень вкусно приготовить с овощами, зелень, специями, чесноком и чили. Еще из них получится очень вкусная икра, салаты и даже варенье. 

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Как вкусно приготовить кабачки на зиму

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных консервированных кабачков. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Кабачки – 1,4 кг. (3 шт. больших)
  • Чеснок – 50 г
  • Петрушка – 1 пучок
  • Соль – 1.5 ч. л.
  • Уксус яблочный – 1 ст. л на банке
  • Масло с томатами, чесноком и базиликом – 60 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать на кружочки. Полить ароматным маслом с томатами, чесноком и базиликом. Обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета.

Жареные кабачки

2. Смешайте измельченную петрушку и чеснок с солью.

Зелень с чесноком

3. В банки выложите слоями зелень с кабачками. В каждую банку добавьте 1 ст.л уксуса и масла с томатами, чесноком и базиликом.

Приготовление кабачков

4. Накройте крышками и поставьте в кастрюлю застеленную полотенцем. Влейте воду и стерилизуйте с момента кипения 15-20 минут. Достаньте осторожно банки и плотно закройте.

Сколько готовить закуску

5. Переверните и накройте, они должны так стоять до полного охлаждения.

Готовые кабачки

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