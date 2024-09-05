Кабачки на зиму можно очень вкусно приготовить с овощами, зелень, специями, чесноком и чили. Еще из них получится очень вкусная икра, салаты и даже варенье.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных консервированных кабачков.

Ингредиенты:

Кабачки – 1,4 кг. (3 шт. больших)

Чеснок – 50 г

Петрушка – 1 пучок

Соль – 1.5 ч. л.

Уксус яблочный – 1 ст. л на банке

Масло с томатами, чесноком и базиликом – 60 мл

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать на кружочки. Полить ароматным маслом с томатами, чесноком и базиликом. Обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета.

2. Смешайте измельченную петрушку и чеснок с солью.

3. В банки выложите слоями зелень с кабачками. В каждую банку добавьте 1 ст.л уксуса и масла с томатами, чесноком и базиликом.

4. Накройте крышками и поставьте в кастрюлю застеленную полотенцем. Влейте воду и стерилизуйте с момента кипения 15-20 минут. Достаньте осторожно банки и плотно закройте.

5. Переверните и накройте, они должны так стоять до полного охлаждения.

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