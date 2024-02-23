Жареные креветки, как в ресторане: что добавить, чтобы блюдо было непревзойденным
Можно ли приготовить креветки дома так, как готовят их в ресторане? Никаких проблем!
Для этого только нужно прислушаться советов фудблогера с ником recepti_dariko. Именно она в своем Instagram рассказала подробный рецепт приготовления настоящих ресторанных креветок. Как оказалось, в нем нет ничего тяжелого.
Ингредиенты
- Креветки королевские сырые – 1 кг.
- Сливочное масло – 50 гр
- Чеснок – 4-5 зуб
- Острый перец – 1 шт
- Кунжут – 1 ст.л.
- Соус терияки – 1-2 ст.л.
- Рукола – 60-70 гр
Способ приготовления
1. Креветки очищаем, оставляя только кончик хвостика.
2. Промываем и впитываем лишнюю влагу бумажным полотенцем.
3. На сковороду выкладываем сливочное масло, добавляем перец чили и разрезанный чеснок. Хорошо разогреваем.
4. Выкладываем креветки на сковороду и обжариваем помешивая в течение 2-3 минут.
5. На дно глубокой миски выкладываем рукколу, а на нее – креветки.
6. Поливаем все оставшееся на сковороде маслом, а чеснок выбрасываем.
7. Добавляем соус терияки и присыпаем жареным кунжутом.
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