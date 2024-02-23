Можно ли приготовить креветки дома так, как готовят их в ресторане? Никаких проблем!

Для этого только нужно прислушаться советов фудблогера с ником recepti_dariko. Именно она в своем Instagram рассказала подробный рецепт приготовления настоящих ресторанных креветок. Как оказалось, в нем нет ничего тяжелого.

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Ингредиенты

Креветки королевские сырые – 1 кг.

Сливочное масло – 50 гр

Чеснок – 4-5 зуб

Острый перец – 1 шт

Кунжут – 1 ст.л.

Соус терияки – 1-2 ст.л.

Рукола – 60-70 гр

Способ приготовления

1. Креветки очищаем, оставляя только кончик хвостика.

2. Промываем и впитываем лишнюю влагу бумажным полотенцем.

3. На сковороду выкладываем сливочное масло, добавляем перец чили и разрезанный чеснок. Хорошо разогреваем.

4. Выкладываем креветки на сковороду и обжариваем помешивая в течение 2-3 минут.

5. На дно глубокой миски выкладываем рукколу, а на нее – креветки.

6. Поливаем все оставшееся на сковороде маслом, а чеснок выбрасываем.

7. Добавляем соус терияки и присыпаем жареным кунжутом.

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