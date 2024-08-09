Жареные макароны для обеда и ужина: рецепт сытного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Жареные макароны для обеда и ужина: рецепт сытного и быстрого блюда

Макароны можно готовить с сыром, фаршем, овощами, соусами, морепродуктами. А еще из них получится очень вкусная запеканка, пироги. Стоит отметить, что готовить их можно не только в кастрюле, но еще и на сковороде.

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Как вкусно приготовить макароны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с сосисками, луком, тертым сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 400 грамм сырых макарон
  • 5 сосисок
  • 1 луковица
  • масло
  • горячая вода, чтобы покрывала макароны на 0.5 см
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • соль, перец по вкусу
  • натертый твердый сыр
  • зелень

Способ приготовления:

1. Обжарьте сырые макароны на растительном масле. Когда они станут золотистого цвета сразу добавьте лук, сосиски и жарить еще 2-4 минуты.

Жареные макароны

2. После этого залейте горячей водой так, чтобы она покрывала макароны на 0,5 см, добавьте специи, томатную пасту и перемешайте. Готовьте под крышкой на медленном огне до готовности макарон.

Приготовление блюда

3. Готовое блюдо выложите на тарелку, посыпьте сыром и зеленью.

Готовое блюдо

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