Жареные макароны для обеда и ужина: рецепт сытного и быстрого блюда
Макароны можно готовить с сыром, фаршем, овощами, соусами, морепродуктами. А еще из них получится очень вкусная запеканка, пироги. Стоит отметить, что готовить их можно не только в кастрюле, но еще и на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с сосисками, луком, тертым сыром.
Ингредиенты:
- 400 грамм сырых макарон
- 5 сосисок
- 1 луковица
- масло
- горячая вода, чтобы покрывала макароны на 0.5 см
- 1 столовая ложка томатной пасты
- соль, перец по вкусу
- натертый твердый сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Обжарьте сырые макароны на растительном масле. Когда они станут золотистого цвета сразу добавьте лук, сосиски и жарить еще 2-4 минуты.
2. После этого залейте горячей водой так, чтобы она покрывала макароны на 0,5 см, добавьте специи, томатную пасту и перемешайте. Готовьте под крышкой на медленном огне до готовности макарон.
3. Готовое блюдо выложите на тарелку, посыпьте сыром и зеленью.
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