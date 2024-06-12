Жареные макароны с луком, сосисками и томатным соусом: рецепт блюда для ужина
Макароны можно использовать для приготовления вкусных и сытных салатов, супов, а также их можно просто есть с сыром, мясным фаршем, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных макарон с сосисками, сыром и томатной пастой.
Ингредиенты:
- 400 г сырых макарон
- 5 сосисок
- 1 луковица
- масло
- горячая вода, чтобы покрывала макароны на 0.5 см
- 1 столовая ложка томатной пасты
- соль, перец по вкусу
- натертый твердый сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Сырые макароны обжарьте на растительном масле. Когда начнут приобретать золотистый цвет – добавьте лук, сосиски и жарьте еще 2-4 минут.
2. После этого залейте горячей водой так, чтобы она покрывала макароны на 0,5 см. Добавьте специи, томатную пасту и перемешайте.
3. Готовьте под крышкой на медленном огне до готовности макарон.
Готовое блюдо выложите на тарелку, посыпьте сыром и зеленью!
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