Жареные макароны с луком, сосисками и томатным соусом: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
60
Вкусные макароны

Макароны можно использовать для приготовления вкусных и сытных салатов, супов, а также их можно просто есть с сыром, мясным фаршем, овощами.

Как вкусно приготовить макароны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных макарон с сосисками, сыром и томатной пастой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 400 г сырых макарон
  • 5 сосисок
  • 1 луковица
  • масло
  • горячая вода, чтобы покрывала макароны на 0.5 см
  • 1 столовая ложка томатной пасты
  • соль, перец по вкусу
  • натертый твердый сыр
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Сырые макароны обжарьте на растительном масле. Когда начнут приобретать золотистый цвет – добавьте лук, сосиски и жарьте еще 2-4 минут. 

Приготовление макарон

2. После этого залейте горячей водой так, чтобы она покрывала макароны на 0,5 см. Добавьте специи, томатную пасту и перемешайте. 

Томатный соус

3. Готовьте под крышкой на медленном огне до готовности макарон.

Готовое блюдо выложите на тарелку, посыпьте сыром и зеленью!

Готовое блюдо

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