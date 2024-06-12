Макароны можно использовать для приготовления вкусных и сытных салатов, супов, а также их можно просто есть с сыром, мясным фаршем, овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных макарон с сосисками, сыром и томатной пастой.

Ингредиенты:

400 г сырых макарон

5 сосисок

1 луковица

масло

горячая вода, чтобы покрывала макароны на 0.5 см

1 столовая ложка томатной пасты

соль, перец по вкусу

натертый твердый сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Сырые макароны обжарьте на растительном масле. Когда начнут приобретать золотистый цвет – добавьте лук, сосиски и жарьте еще 2-4 минут.

2. После этого залейте горячей водой так, чтобы она покрывала макароны на 0,5 см. Добавьте специи, томатную пасту и перемешайте.

3. Готовьте под крышкой на медленном огне до готовности макарон.

Готовое блюдо выложите на тарелку, посыпьте сыром и зеленью!

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