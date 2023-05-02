Жареные оладьи с яйцом и луком – это идеальный вариант быстрого перекуса за 15 минут, при условии, что если яйца уже сварены. В основе блюда – элементарное тесто на кефире, для которого нужно смешать все ингредиенты. В готовом виде оладьи получаются очень сытные и чем-то напоминают пирожки.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных оладий с яйцом и зеленым луком. Для особого вкуса в тесто можно добавить твердый сыр.

Ингредиенты:

кефир – 200 мл

яйца – 2 шт

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сыр твердый – 70 г

мука – 130-150 г

сода – 0,5 ч. л.

соль – 1 ч. л.

вареное яйцо – 2-3 шт

зеленый лук – 3 шт

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно разбить в глубокую миску яйца, налить кефир и добавить натертый сыр. Перемешать все до однородности.

2. Добавить соль и все специи по вкусу.

3. Для начинки предварительно отварить и измельчить яйца. Также измельчить зеленый лук. Добавить ингредиенты в тесто, перемешать.

4. Добавить муку и гашеную соду уксусом. Перемешать до однородности.

5. Ложкой выложить тесто на разогретую с маслом сковороду и пожарить оладьи.

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