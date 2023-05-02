Жареные оладьи с яйцом и луком: быстрый перекус за 15 минут
Жареные оладьи с яйцом и луком – это идеальный вариант быстрого перекуса за 15 минут, при условии, что если яйца уже сварены. В основе блюда – элементарное тесто на кефире, для которого нужно смешать все ингредиенты. В готовом виде оладьи получаются очень сытные и чем-то напоминают пирожки.
Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных оладий с яйцом и зеленым луком. Для особого вкуса в тесто можно добавить твердый сыр.
Ингредиенты:
- кефир – 200 мл
- яйца – 2 шт
- сыр твердый – 70 г
- мука – 130-150 г
- сода – 0,5 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- вареное яйцо – 2-3 шт
- зеленый лук – 3 шт
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно разбить в глубокую миску яйца, налить кефир и добавить натертый сыр. Перемешать все до однородности.
2. Добавить соль и все специи по вкусу.
3. Для начинки предварительно отварить и измельчить яйца. Также измельчить зеленый лук. Добавить ингредиенты в тесто, перемешать.
4. Добавить муку и гашеную соду уксусом. Перемешать до однородности.
5. Ложкой выложить тесто на разогретую с маслом сковороду и пожарить оладьи.
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