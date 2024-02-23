Жареные пирожки будут хрустящими и рыхлыми: из какого теста приготовить
Ароматные жареные пирожки – это по-настоящему домашнее блюдо. Очень вкусно положить внутрь картофельную начинку и есть в прикуску с томатным соком. А чтобы изделия получились хрустящими извне и мягкими внутри – воспользуйтесь следующей технологией приготовления теста.
Идея приготовления хрустящих пирожков с картофелем опубликована на странице фудблогера Марии Хрипко (masha_hrypko__) в Instagram. В основе – молоко.
Ингредиенты:
- 200 мл молока
- .350 г муки
- 1 ч.л. сухих дрожжей
- 1 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 1 яйцо
- 30 г масла
Способ приготовления:
1. Для опары теплое молоко, 2 ст.л. муки, сахара и дрожжи перемешать и оставить на несколько минут.
2. Далее добавить оставшуюся муку, яйцо, соль, масло и замесить тесто ложкой.
3. Оставить на час в тепле.
4. Сформировать шарики.
5. Каждую расправить и начинить картофельным пюре с укропом.
6. Жарить с обеих сторон и растительного масла.
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