Ароматные жареные пирожки – это по-настоящему домашнее блюдо. Очень вкусно положить внутрь картофельную начинку и есть в прикуску с томатным соком. А чтобы изделия получились хрустящими извне и мягкими внутри – воспользуйтесь следующей технологией приготовления теста.

Идея приготовления хрустящих пирожков с картофелем опубликована на странице фудблогера Марии Хрипко (masha_hrypko__) в Instagram. В основе – молоко.

Ингредиенты:

200 мл молока

.350 г муки

1 ч.л. сухих дрожжей

1 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

Видео дня

1 яйцо

30 г масла

Способ приготовления:

1. Для опары теплое молоко, 2 ст.л. муки, сахара и дрожжи перемешать и оставить на несколько минут.

2. Далее добавить оставшуюся муку, яйцо, соль, масло и замесить тесто ложкой.

3. Оставить на час в тепле.

4. Сформировать шарики.

5. Каждую расправить и начинить картофельным пюре с укропом.

6. Жарить с обеих сторон и растительного масла.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: