Жареные пирожки будут хрустящими и рыхлыми: из какого теста приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Жареные пирожки будут хрустящими и рыхлыми: из какого теста приготовить

Ароматные жареные пирожки – это по-настоящему домашнее блюдо. Очень вкусно положить внутрь картофельную начинку и есть в прикуску с томатным соком. А чтобы изделия получились хрустящими извне и мягкими внутри – воспользуйтесь следующей технологией приготовления теста.

Идея приготовления хрустящих пирожков с картофелем опубликована на странице фудблогера Марии Хрипко (masha_hrypko__) в Instagram. В основе – молоко.

Жареные пирожки будут хрустящими и рыхлыми: из какого теста приготовить

Ингредиенты:

  • 200 мл молока
  • .350 г муки
  • 1 ч.л. сухих дрожжей
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
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  • 1 яйцо
  • 30 г масла

Способ приготовления:

Жареные пирожки будут хрустящими и рыхлыми: из какого теста приготовить

1. Для опары теплое молоко, 2 ст.л. муки, сахара и дрожжи перемешать и оставить на несколько минут.

2. Далее добавить оставшуюся муку, яйцо, соль, масло и замесить тесто ложкой.

Жареные пирожки будут хрустящими и рыхлыми: из какого теста приготовить

3. Оставить на час в тепле.

4. Сформировать шарики.

Жареные пирожки будут хрустящими и рыхлыми: из какого теста приготовить

5. Каждую расправить и начинить картофельным пюре с укропом.

6. Жарить с обеих сторон и растительного масла.

Жареные пирожки будут хрустящими и рыхлыми: из какого теста приготовить

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