Такие пирожки хозяйки продают на многих базарах. И мимо такой вкусности пройти довольно трудно – тесто хрустящее, ароматное и много сочной начинки. Если использовать следующую технологию, сделать такие изделия в домашних условиях сможет каждый.

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Идея приготовления жареных пирожков как на базаре. опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Можете выбрать соленую или сладкую начинку.

Ингредиенты для теста:

теплая вода – 250 мл.

сахар – 1 ст.л.

сухие дрожжи – 7 г

мука – 500 г

масло – 3 ст.л.

соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки по выбору:

картофельное пюре с грибами

сосиски

яблоки свежие или вишни

капуста тушеная

масло для жарки – 400 мл.

Способ приготовления:

1. Для теста просеять муку и добавить чуть тёплую воду.

2. Всыпать дрожжи, сахар и соль.

3. Влить масло и замешать мягкое тесто.

4. Тесто оставить отдыхать в теплом месте под полотенцем или пленкой на 40-60 минут.

5. Для начинки отварить картофель и сделать пюре.

6. Пожарить грибы с луком. Или выбрать начинку, которую любите.

7. Подошедшее тесто принять и разделить на частицы. Выходит примерно 12 штук.

8. Раскатать тесто руками и сформировать пирожки.

9. Оставить подходить под полотенцем 10-15 минут.

10. Жарить пирожки в большом количестве масла до золотой корочки с обеих сторон.

11. Готовые пирожки достать на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

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