Жареные пирожки, как на базаре: на чем приготовить хрустящее и пышное тесто
Такие пирожки хозяйки продают на многих базарах. И мимо такой вкусности пройти довольно трудно – тесто хрустящее, ароматное и много сочной начинки. Если использовать следующую технологию, сделать такие изделия в домашних условиях сможет каждый.
Идея приготовления жареных пирожков как на базаре. опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Можете выбрать соленую или сладкую начинку.
Ингредиенты для теста:
- теплая вода – 250 мл.
- сахар – 1 ст.л.
- сухие дрожжи – 7 г
- мука – 500 г
- масло – 3 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки по выбору:
- картофельное пюре с грибами
- сосиски
- яблоки свежие или вишни
- капуста тушеная
- масло для жарки – 400 мл.
Способ приготовления:
1. Для теста просеять муку и добавить чуть тёплую воду.
2. Всыпать дрожжи, сахар и соль.
3. Влить масло и замешать мягкое тесто.
4. Тесто оставить отдыхать в теплом месте под полотенцем или пленкой на 40-60 минут.
5. Для начинки отварить картофель и сделать пюре.
6. Пожарить грибы с луком. Или выбрать начинку, которую любите.
7. Подошедшее тесто принять и разделить на частицы. Выходит примерно 12 штук.
8. Раскатать тесто руками и сформировать пирожки.
9. Оставить подходить под полотенцем 10-15 минут.
10. Жарить пирожки в большом количестве масла до золотой корочки с обеих сторон.
11. Готовые пирожки достать на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: