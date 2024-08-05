Жареные пирожки, как на базаре: на чем приготовить хрустящее и пышное тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Жареные пирожки, как на базаре: на чем приготовить хрустящее и пышное тесто

Такие пирожки хозяйки продают на многих базарах. И мимо такой вкусности пройти довольно трудно – тесто хрустящее, ароматное и много сочной начинки. Если использовать следующую технологию, сделать такие изделия в домашних условиях сможет каждый.

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Идея приготовления жареных пирожков как на базаре. опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Можете выбрать соленую или сладкую начинку.

Жареные пирожки, как на базаре: на чем приготовить хрустящее и пышное тесто

Ингредиенты для теста:

  • теплая вода – 250 мл.
  • сахар – 1 ст.л.
  • сухие дрожжи – 7 г
  • мука – 500 г
  • масло – 3 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки по выбору:

  • картофельное пюре с грибами
  • сосиски
  • яблоки свежие или вишни
  • капуста тушеная
  • масло для жарки – 400 мл.

Способ приготовления:

Жареные пирожки, как на базаре: на чем приготовить хрустящее и пышное тесто

1. Для теста просеять муку и добавить чуть тёплую воду.

2. Всыпать дрожжи, сахар и соль.

3. Влить масло и замешать мягкое тесто.

Жареные пирожки, как на базаре: на чем приготовить хрустящее и пышное тесто

4. Тесто оставить отдыхать в теплом месте под полотенцем или пленкой на 40-60 минут.

5. Для начинки отварить картофель и сделать пюре.

6. Пожарить грибы с луком. Или выбрать начинку, которую любите.

Жареные пирожки, как на базаре: на чем приготовить хрустящее и пышное тесто

7. Подошедшее тесто принять и разделить на частицы. Выходит примерно 12 штук.

8. Раскатать тесто руками и сформировать пирожки.

Жареные пирожки, как на базаре: на чем приготовить хрустящее и пышное тесто

9. Оставить подходить под полотенцем 10-15 минут.

10. Жарить пирожки в большом количестве масла до золотой корочки с обеих сторон.

Жареные пирожки, как на базаре: на чем приготовить хрустящее и пышное тесто

11. Готовые пирожки достать на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Жареные пирожки, как на базаре: на чем приготовить хрустящее и пышное тесто

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