Жареные пирожки: как правильно приготовить удачное и эластичное тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Жареные пирожки: как правильно приготовить удачное и эластичное тесто

Пирожки можно готовить из разного теста и с разными начинками. Очень вкусным будут и жареные пирожки, для которых можно сделать жидкое тесто, а также использовать лаваш. 

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Вкусные жареные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с вкусной начинкой. 

Рецепт пирожков

Ингредиенты: 

  • Мука – 25 г
  • Сахар – 1 ст л
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Масло растительное – 30 г
  • Кипяток – 120 г

Для теста:

Вся заварка: 

  • Дрожжи сухие – 4 г
  • Сахар – 5 гр
  • Желток – 1 шт. 
  • Вода теплая – 60 г
  • Мука – 275 г

Способ приготовления: 

1. Сначала делаем заварку: смешайте все сухие ингредиенты, добавьте растительное масло. Заварите все кипятком и перемешайте и отставьте, пусть немного остынет.

Приготовление теста

2. За это время отдельно смешаем дрожжи, сахар, желток, муку и воду. Добавьте заварку и замесите тесто. Возможно понадобится добавить еще 10-20 г муки. Тесто должно быть эластичное, но немного липкое. Оставьте на 1 час.

Готовое тесто

3. Разделите тесто на 10 частей. Каждую часть раскатайте, не сильно тонко, иначе будет рваться.

Как правильно приготовить пирожки

4. Выложите начинку, накройте, как вареник и защепите и немного прижмите. 

Приготовление пирожков

5. Пожарьте на среднем огне, переложите на бумажное полотенце. 

Готовые пирожки

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