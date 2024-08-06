Жареные пирожки: как правильно приготовить удачное и эластичное тесто
Пирожки можно готовить из разного теста и с разными начинками. Очень вкусным будут и жареные пирожки, для которых можно сделать жидкое тесто, а также использовать лаваш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- Мука – 25 г
- Сахар – 1 ст л
- Соль – 0,5 ч. л.
- Масло растительное – 30 г
- Кипяток – 120 г
Для теста:
Вся заварка:
- Дрожжи сухие – 4 г
- Сахар – 5 гр
- Желток – 1 шт.
- Вода теплая – 60 г
- Мука – 275 г
Способ приготовления:
1. Сначала делаем заварку: смешайте все сухие ингредиенты, добавьте растительное масло. Заварите все кипятком и перемешайте и отставьте, пусть немного остынет.
2. За это время отдельно смешаем дрожжи, сахар, желток, муку и воду. Добавьте заварку и замесите тесто. Возможно понадобится добавить еще 10-20 г муки. Тесто должно быть эластичное, но немного липкое. Оставьте на 1 час.
3. Разделите тесто на 10 частей. Каждую часть раскатайте, не сильно тонко, иначе будет рваться.
4. Выложите начинку, накройте, как вареник и защепите и немного прижмите.
5. Пожарьте на среднем огне, переложите на бумажное полотенце.
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