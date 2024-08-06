Пирожки можно готовить из разного теста и с разными начинками. Очень вкусным будут и жареные пирожки, для которых можно сделать жидкое тесто, а также использовать лаваш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

Мука – 25 г

Сахар – 1 ст л

Соль – 0,5 ч. л.

Масло растительное – 30 г

Кипяток – 120 г

Для теста:

Вся заварка:

Дрожжи сухие – 4 г

Сахар – 5 гр

Желток – 1 шт.

Вода теплая – 60 г

Мука – 275 г

Способ приготовления:

1. Сначала делаем заварку: смешайте все сухие ингредиенты, добавьте растительное масло. Заварите все кипятком и перемешайте и отставьте, пусть немного остынет.

2. За это время отдельно смешаем дрожжи, сахар, желток, муку и воду. Добавьте заварку и замесите тесто. Возможно понадобится добавить еще 10-20 г муки. Тесто должно быть эластичное, но немного липкое. Оставьте на 1 час.

3. Разделите тесто на 10 частей. Каждую часть раскатайте, не сильно тонко, иначе будет рваться.

4. Выложите начинку, накройте, как вареник и защепите и немного прижмите.

5. Пожарьте на среднем огне, переложите на бумажное полотенце.

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