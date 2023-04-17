Жареные пирожки "Минутка" за 15 минут: рецепт простейшего теста без дрожжей
Домашние ленивые пирожки "Минутка" – это блюдо, которое готовится из простейшего теста без дрожжей и жарится на сковороде. Начинка для таких пирожков может быть разной: начиная от фарша, заканчивая сыром, яйцами и зеленью.
Фудблогер Галина Сиротюк (sugaring.ostrog.solodkaledi) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных пирожков "Минутка", в основе которых – самое простое тесто на кефире.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт
- кефир (теплый) – 300 мл
- масло – 50 г
- сахар – 2 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- мука – 500 г
Начинка:
1. Фарш + лук + зелень.
2. Творог + твердый сыр + зелень + зеленый лук.
Способ приготовления:
1. Для начала смешать яйцо, сахар, соль, растопленное масло и кефир. Перемешать.
2. Добавить муку и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто.
3. Тесто разделить на 10 одинаковых частей, растянуть каждую в небольшой круг, положить начинку и сформировать пирожок.
4. Обжарить пирожки в большом количестве масла до золотистости.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: