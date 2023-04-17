Жареные пирожки "Минутка" за 15 минут: рецепт простейшего теста без дрожжей

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
114
Жареные пирожки 'Минутка' за 15 минут: рецепт простейшего теста без дрожжей

Домашние ленивые пирожки "Минутка" – это блюдо, которое готовится из простейшего теста без дрожжей и жарится на сковороде. Начинка для таких пирожков может быть разной: начиная от фарша, заканчивая сыром, яйцами и зеленью.

Фудблогер Галина Сиротюк (sugaring.ostrog.solodkaledi) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных пирожков "Минутка", в основе которых – самое простое тесто на кефире.

Рецепт жареных пирожков на кефире

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт
  • кефир (теплый) – 300 мл
Видео дня
  • масло – 50 г
  • сахар – 2 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • мука – 500 г

Начинка:

1. Фарш + лук + зелень.

2. Творог + твердый сыр + зелень + зеленый лук.

Способ приготовления:

1. Для начала смешать яйцо, сахар, соль, растопленное масло и кефир. Перемешать.

Тесто для жареных пирожков

2. Добавить муку и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто.

3. Тесто разделить на 10 одинаковых частей, растянуть каждую в небольшой круг, положить начинку и сформировать пирожок.

Жареные пирожки

4. Обжарить пирожки в большом количестве масла до золотистости.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты