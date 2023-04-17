Домашние ленивые пирожки "Минутка" – это блюдо, которое готовится из простейшего теста без дрожжей и жарится на сковороде. Начинка для таких пирожков может быть разной: начиная от фарша, заканчивая сыром, яйцами и зеленью.

Фудблогер Галина Сиротюк (sugaring.ostrog.solodkaledi) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных пирожков "Минутка", в основе которых – самое простое тесто на кефире.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт

кефир (теплый) – 300 мл

Видео дня

масло – 50 г

сахар – 2 ч. л.

соль – 1 ч. л.

разрыхлитель – 2 ч. л.

мука – 500 г

Начинка:

1. Фарш + лук + зелень.

2. Творог + твердый сыр + зелень + зеленый лук.

Способ приготовления:

1. Для начала смешать яйцо, сахар, соль, растопленное масло и кефир. Перемешать.

2. Добавить муку и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто.

3. Тесто разделить на 10 одинаковых частей, растянуть каждую в небольшой круг, положить начинку и сформировать пирожок.

4. Обжарить пирожки в большом количестве масла до золотистости.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: