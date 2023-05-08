Жареные пирожки на картофельном отваре с вкусной начинкой: готовится блюдо на сковороде

Домашние пирожки – лучшая альтернатива пирогов, хлеба, пицц. Готовить их можно не только из дрожжевого теста, а еще и делать на воде, кефире, молоке. А вместо дрожжей можно добавить соду или разрыхлитель.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков на картофельном отваре, с картофельной начинкой.

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Ингредиенты:

Начинка:

картофель – 500 г

укроп – пучок

соль, перец, сухой чеснок

Тесто:

картофельный отвар – 250 мл

мука – 380-430 г

соль – 1/2 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

сухие дрожжи – 1 ч. л.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, слейте воду, но не выливайте ее. Разомните картофель, добавляя картофельный отвар, туда же добавьте измельченную зелень, специи и хорошо перемешайте.

2. В оставшийся картофельный отвар всыпьте сухие дрожжи, сахар, соль, перемешайте. Далее всыпайте муку порциями, перемешайте, всыпьте еще муку, хорошо замесите тесто. Оставьте подойти, накрыв полотенцем.

3. Готовое тесто выложите на рабочую поверхность, еще раз хорошо замесите, порежьте на куски.

4. В каждый выложите начинку, хорошо залепите, придайте форму.

5. Разогрейте масло и обжарьте пирожки до готовности с двух сторон. Выложите на бумажное полотенце.

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