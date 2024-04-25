Домашние пирожки можно готовить не только в духовке, но и на сковороде. Но, нужно знать, что основу для жаренных пирожков лучше готовить на заварном тесте, пирожки из него получаются очень пышными и мягкими.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных жареных пирожков, которые готовятся на заварном тесте.

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Ингредиенты:

Заварка:

Мука – 25

Сахар – 1 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Масло растительное – 30 г

Кипяток – 120 г

Для теста:

Вся заварка:

Дрожжи сухие – 4 г

Сахар – 5 г

Желток – 1 шт.

Вода теплая – 60 г

Мука – 275 г

Способ приготовления:

1. Заварка: смешаем все сухие ингредиенты и добавьте растительное масло. Заварите все кипятком и перемешайте. Отставьте и пусть немного остынет.

2. За это время отдельно смешайте дрожжи, сахар, желток, муку и воду. Добавьте заварку и замесите тесто, оно должно быть эластичным, но немного липким. Оставьте на 1 час.

3. Разделите на 10 частей. Каждую часть раскатайте, не сильно тонко, иначе будут рваться.

4. Выложите начинку, защепите, как вареники и жарьте с двух сторон до готовности.

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