Жареные пирожки на заварном тесте: рецепт сытного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
243
Жареные пирожки на заварном тесте: рецепт сытного и бюджетного блюда

Домашние пирожки можно готовить не только в духовке, но и на сковороде. Но, нужно знать, что основу для жаренных пирожков лучше готовить на заварном тесте, пирожки из него получаются очень пышными и мягкими. 

Вкусные жаренные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных жареных пирожков, которые готовятся на заварном тесте. 

Рецепт пирожков
Видео дня

Ингредиенты:

Заварка:

  • Мука – 25
  • Сахар – 1 ст. л. 
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Масло растительное – 30 г
  • Кипяток – 120 г

Для теста:

Вся заварка:

  • Дрожжи сухие – 4 г 
  • Сахар – 5 г
  • Желток – 1 шт. 
  • Вода теплая – 60 г
  • Мука – 275 г

Способ приготовления: 

1. Заварка: смешаем все сухие ингредиенты и добавьте растительное масло. Заварите все кипятком и перемешайте. Отставьте и пусть немного остынет.

Основа для теста

2. За это время отдельно смешайте дрожжи, сахар, желток, муку и воду. Добавьте заварку и замесите тесто, оно должно быть эластичным, но немного липким. Оставьте на 1 час.

Готовое тесто

3. Разделите на 10 частей. Каждую часть раскатайте, не сильно тонко, иначе будут рваться.

Приготовление пирожков

4. Выложите начинку, защепите, как вареники и жарьте с двух сторон до готовности. 

Вкусные домашние пирожки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты