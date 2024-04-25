Жареные пирожки на заварном тесте: рецепт сытного и бюджетного блюда
Домашние пирожки можно готовить не только в духовке, но и на сковороде. Но, нужно знать, что основу для жаренных пирожков лучше готовить на заварном тесте, пирожки из него получаются очень пышными и мягкими.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных жареных пирожков, которые готовятся на заварном тесте.
Ингредиенты:
Заварка:
- Мука – 25
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Масло растительное – 30 г
- Кипяток – 120 г
Для теста:
Вся заварка:
- Дрожжи сухие – 4 г
- Сахар – 5 г
- Желток – 1 шт.
- Вода теплая – 60 г
- Мука – 275 г
Способ приготовления:
1. Заварка: смешаем все сухие ингредиенты и добавьте растительное масло. Заварите все кипятком и перемешайте. Отставьте и пусть немного остынет.
2. За это время отдельно смешайте дрожжи, сахар, желток, муку и воду. Добавьте заварку и замесите тесто, оно должно быть эластичным, но немного липким. Оставьте на 1 час.
3. Разделите на 10 частей. Каждую часть раскатайте, не сильно тонко, иначе будут рваться.
4. Выложите начинку, защепите, как вареники и жарьте с двух сторон до готовности.
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