Жареные пирожки с фаршем: делимся рецептом самого удачного теста
Пирожки можно готовить на разном тесте, и даже из лаваша. Но, кулинары все же советуют делать для них заварное тесто, оно идеально подойдет для жареных пирожков.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом жареных пирожков с мясным фаршем, которые готовятся на заварном тесте.
Ингредиенты:
Начинка:
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
Тесто:
- мука – 300-400 г
- вода теплая – 125 мл
- дрожжи сухие – 4 г
- сахар – 0,5 ст. л.
- желтки – 2 шт.
Заварная смесь:
- кипяток – 125 мл
- мука – 30 г
- соль – 0,5 ч. л.
- масло – 20 мл
Способ приготовления:
1. Заварная смесь: смешайте муку с солью, добавьте масло и залейте крутым кипятком, перемешать до однородности. В воде растворите дрожжи и сахар, отставьте на 10-15 минут. После добавьте желтки и заварную теплую смесь, перемешайте.
2. Тесто: в заварную смесь постепенно всыпьте 360-380 г муки и замесите мягкое тесто. Накройте посуду пленкой и поставьте в теплое место, тесто должно увеличиться в объеме вдвое.
3. Готовое тесто разделите на части по 50 г, раскатайте и накройте пленкой. После сформируйте пирожки, выложите начинку из фарша с луком и специями. Снова накройте пленкой на 15 минут.
4. Пожарьте пирожки в разогретом масле, накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне до румяности.
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