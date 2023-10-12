Жареные пирожки с фаршем: делимся рецептом самого удачного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт жареных пирожков

Пирожки можно готовить на разном тесте, и даже из лаваша. Но, кулинары все же советуют делать для них заварное тесто, оно идеально подойдет для жареных пирожков. 

Жареные пирожки с мясом

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом жареных пирожков с мясным фаршем, которые готовятся на заварном тесте. 

Рецепт пирожков
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Ингредиенты: 

Начинка:

  • фарш – 500 г 
  • лук – 1 шт. 
  • соль, перец – по вкусу

Тесто:

  • мука – 300-400 г
  • вода теплая – 125 мл
  • дрожжи сухие – 4 г
  • сахар – 0,5 ст. л. 
  • желтки – 2 шт. 

Заварная смесь:

  • кипяток – 125 мл 
  • мука – 30 г
  • соль – 0,5 ч. л. 
  • масло – 20 мл

Способ приготовления: 

1. Заварная смесь: смешайте муку с солью, добавьте масло и залейте крутым кипятком, перемешать до однородности. В воде растворите дрожжи и сахар, отставьте на 10-15 минут. После добавьте желтки и заварную теплую смесь, перемешайте. 

Заварная смесь для пирожков

2. Тесто: в заварную смесь постепенно всыпьте 360-380 г муки и замесите мягкое тесто. Накройте посуду пленкой и поставьте в теплое место, тесто должно увеличиться в объеме вдвое.

Приготовление теста для пирожков

3. Готовое тесто разделите на части по 50 г, раскатайте и накройте пленкой. После сформируйте пирожки, выложите начинку из фарша с луком и специями. Снова накройте пленкой на 15 минут. 

Жареные пирожки

4. Пожарьте пирожки в разогретом масле, накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне до румяности.

Готовые пирожки с мясом

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