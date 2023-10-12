Пирожки можно готовить на разном тесте, и даже из лаваша. Но, кулинары все же советуют делать для них заварное тесто, оно идеально подойдет для жареных пирожков.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом жареных пирожков с мясным фаршем, которые готовятся на заварном тесте.

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Ингредиенты:

Начинка:

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

Тесто:

мука – 300-400 г

вода теплая – 125 мл

дрожжи сухие – 4 г

сахар – 0,5 ст. л.

желтки – 2 шт.

Заварная смесь:

кипяток – 125 мл

мука – 30 г

соль – 0,5 ч. л.

масло – 20 мл

Способ приготовления:

1. Заварная смесь: смешайте муку с солью, добавьте масло и залейте крутым кипятком, перемешать до однородности. В воде растворите дрожжи и сахар, отставьте на 10-15 минут. После добавьте желтки и заварную теплую смесь, перемешайте.

2. Тесто: в заварную смесь постепенно всыпьте 360-380 г муки и замесите мягкое тесто. Накройте посуду пленкой и поставьте в теплое место, тесто должно увеличиться в объеме вдвое.

3. Готовое тесто разделите на части по 50 г, раскатайте и накройте пленкой. После сформируйте пирожки, выложите начинку из фарша с луком и специями. Снова накройте пленкой на 15 минут.

4. Пожарьте пирожки в разогретом масле, накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне до румяности.

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